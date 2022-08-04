التخلص من الصراصير بشكل نهائي بوصفات سحرية طبيعية

تنتشر الصراصير والحشرات دائمًا فِيْ المطابخ والمنازل بشكل عام وخاصة فِيْ فصل الصيف الحار، أحيانًا بسبب قلة النظافة، لذلك كل يوم بعد الوجبة الأخيرة وهِيْ العشاء لا بد من التخلص من القمامة ونظيفة بالوعة. حسنًا، اغسل الأواني ولا تتركها، ونظف أرضية المطبخ للتخلص من بقايا الطعام المتراكَمْة على أرضية المطبخ لعدم وجود الحشرات والصراصير.

تخلص من الصراصير نهائياالتخلص من الصراصير من أهم الأمور التي تشغل أذهان معظم الناس خاصة فِيْ فصل الصيف لأنها تنتشر بشكل غير طبيعي مما يسبب الذعر والخوف لدى الناس، ولا أحد يعلم ما هُو الحَلْ النهائي للقضاء على هذه المشكلة. ، لذلك سنقدم اليوم طرقًا تخلص من الصراصير.

طرق التخلص من الصراصير باستخدام الليمون

ملعقة كبيرة من السائل لغسل اليدين.

نصف كوب ماء كبير.

كيفِيْة الاستخدام خطوة بخطوة

قم بإذابة سائل غسل اليدين جيدًا بكَمْية الماء، ثم ضعي المزيج فِيْ وعاء. ضع الوعاء فِيْ المكان الذي توجد فِيْه الصراصير، بحيث تتحرك الصراصير بعيدًا تمامًا لأنها تبتعد عن هذا الخليط.

مكونات استخدام الزيوت العطرية

عشر قطرات من زيت الأرز.

10 قطرات من زيت إكليل الجبل.

عشر قطرات من زيت الأوكالبتوس.

كرات القطن.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقتان صغيرتان من البورق.

كيف تستعمل

اخلطي صودا الخبز مع زيت خشب الأرز وزيت إكليل الجبل والبوراكس وزيت الأوكالبتوس جيدًا. ضعي كرات القطن فِيْ الخليط لمدة دقيقة ثم وزعيها فِيْ الأماكن التي توجد بها الصراصير.

مكونات استخدام حمض البوريك والسكر

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

8 ملاعق كبيرة من حمض البوريك.

كيف تستعمل

اخلطي حمض البوريك بكَمْية السكر جيدًا حتى تمتزج. انشر خليط حمض البوريك بجوار الشقوق والأماكن التي يدخل منها الصراصير.

مكونات الليمون

كوب كبير من عصير الليمون.

زجاجة رذاذ

كيف تستعمل

ضع عصير الليمون فِيْ الزجاجة، ثم رجه جيدًا. رش عصير الليمون على جميع الأماكن التي توجد بها الصراصير.

مكونات استخدام غاز الأمونيا

2 كوب كبير من الأمونيا.

10 لترات من المياه الجارية.

كيف تستعمل

ضعي الأمونيا بالماء ثم اخلطيها جيدًا. نظف الأرفف والأرضيات بخليط الأمونيا وخاصة الأماكن التي يوجد بها الصراصير.

مكونات استخدام مسحوق القهُوة

كوب كبير من الماء.

خمس ملاعق كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

كيف تستعمل

قم بإذابة القهُوة جيداً بالماء حتى تمتزج. ضع خليط القهُوة فِيْ المكان الذي توجد فِيْه الصراصير. تنجذب الصراصير لرائحة مسحوق القهُوة ثم تغرق فِيْ الماء.

طرق التخلص من النمل والذباب

خمسون مل من منظف الزجاج السائل. نصف كوب صغير من صابون الأطباق.

كيفِيْة الاستخدام خطوة بخطوة

اخلطي صابون الأطباق ومنظف الزجاج جيدًا ثم ضعيهما فِيْ زجاجة رذاذ. ثم رش خليط منظف الزجاج فِيْ كل مكان يوجد به النمل والذباب.

مقادير الفلفل الأسود

كَمْية كافِيْة من الفلفل الأسود.

كيف تستعمل

يرش الفلفل الأسود فِيْ كل مكان يوجد فِيْه النمل والذباب.

مكونات النعناع

15 قطرة من زيت النعناع. كوب ونصف ماء.

كيف تستعمل

اخلطي الماء جيدًا بكَمْية زيت النعناع حتى يتجانسوا.

رش خليط زيت النعناع على جميع المناطق التي يوجد بها النمل والذباب.

مكونات الخل الأبيض

100 مل من الخل الأبيض.

نصف كوب ماء كبير.

كيفِيْة الاستخدام خطوة بخطوة

اخلطي الماء جيدًا بكَمْية الخل الأبيض حتى تمتزج.

نظف جميع المناطق التي يوجد بها النمل والذباب بخليط الخل.

مكونات نشا الذرة

كَمْية كافِيْة من نشا الذرة.

كيف تستعمل

وزع النشا فِيْ جميع المناطق التي يتواجد فِيْها النمل والذباب.

مكونات حمض البوريك

كوب كبير من حمض البوريك.

كرات القطن.

كيفِيْة الاستخدام خطوة بخطوة

اغمس كرات القطن فِيْ الحمص، ثم اتركها لمدة دقيقة.

نظف جميع المناطق التي يوجد بها النمل والذباب بحمض البوريك.

مكونات قشر الحمضيات

نصف كوب كبير من قشور البرتقال.

1/2 كوب قشر ليمون.

كيف تستعمل

توزيع قشور البرتقال والليمون حيثما يوجد النمل والذباب القرفة وعصير الليمون

كوب صغير من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة زيت نعناع.

كيف تستعمل

اخلطي زيت النعناع مع القرفة وعصير الليمون جيدًا ثم ضعيهما فِيْ زجاجة.

رش خليط من القرفة وعصير الليمون على جميع المناطق التي يوجد بها النمل والذباب.

الفانيليا والماء

كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

كيف تستعمل

اخلطي الفانيليا مع كَمْية الماء جيدًا حتى تذوب الفانيليا، ثم ضعيها فِيْ زجاجة.

رش خليط الفانيليا والماء على جميع المناطق التي يوجد بها النمل والذباب.

كيفِيْة التخلص من البعوض

يعتبر البعوض من حشرات الصيف المزعجة التي تظهر بشكل متكرر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من خلال المقال التالي سوف نوضح لك الطرق الطبيعية والآمنة للتخلص منها بسهُولة.

تخلص من البعوض بشرائح الليمون والقرنفل

نحضر ليمونة ونقطعها إلى شرائح، ثم نضعها فِيْ طبق، ونرش القرنفل على الشرائح ونضعهم فِيْ المكان الذي توجد فِيْه البعوضة.