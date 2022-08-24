التخلص من النمل الصغير في المنزل، زراعة مجموعة كبيرة من التوابل والبهارات الطاردة للنمل وذلك لأنها تؤثّر بعض النباتات والبهارات على النمل بشكلٍ قوي جدا، وتساعد في طرده من مناطق سكنه ووجوده بفعل ميزاتها وروائحها الشديدة، والتي يُمكن زراعتها في ساحة المنزل.

التخلص من النمل الصغير في المنزل

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من النمل الصغير في المنزل، ومن هذه الطرق ما يلي

1- زراعة البهارات والتوابل التي تهاجم النمل

هناك العديد من الأعشاب التي تؤثر على وجود النمل بشكل كبير، حيث تساهم في طرد النمل من المناطق التي يتواجدون فيها بكثافة، وتتميز هذه البهارات برائحتها القوية وخصائصها المميزة.

يمكن زراعة هذه البهارات في حديقة المنزل، أو توزيعها حول المنزل دون غرسها، وذلك لإبعاد النمل عن المنزل، حيث يمكن وضع البهارات على شكل صفوف تحيط بالأماكن التي يتواجد فيها النمل. ومن هذه البهارات ما يلي

الشتلات

نعناع؛

قرفة؛

فلفل.

عميل.

الثوم.

القرنفل.

2- امسح المنزل بالمبيض للتخلص من النمل

يعمل المبيض على إزالة رائحة الفيرومونات التي تتبعها أسراب النمل، حيث يتبعون بعضهم البعض من خلال هذه الرائحة، كما أن مسح السطح الذي يتواجد عليه النمل مع المبيض يتسبب في تشتيت أسراب النمل، ويعمل على تفتيت أسراب النمل. افصل النمل عن الطريق الصحيح.

لذلك، يجب على الأشخاص الذين لديهم نمل في منازلهم مسح الأماكن التي يعتقدون أن النمل موجود فيها بكثرة، والتي تكون في الغالب في الخزائن والطاولات والأرضيات.

3- استخدم دقيق الطحين للتخلص من النمل

يعمل الطحين على طرد أسراب النمل من المنزل وهو أمر يتساءل عنه البعض ولكنه في الواقع يمنع النمل من الخروج من المنزل كما يمنعهم من الزحف والتحرك في أرجاء المنزل.

يستخدم الدقيق بوضعه في فتحات وفتحات بالمنزل بالإضافة إلى نثر طبقة من الدقيق حول الخزائن التي تحفظ فيها الطعام.

4- استخدام صابون الأطباق للتخلص من النمل

بما أن النمل ينجذب إلى الروائح القوية، فإن رائحة الصابون الفواحة تجذب النمل، فيوقعهم في الفخ، حيث يحتوي الصابون على مواد كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي للنمل، مما يؤدي إلى القضاء عليهم.

يمكنك استخدام هذا الصابون عن طريق وضع كمية من الصابون برائحة جذابة في وعاء، وهذا الوعاء يحتوي على ماء مغلي، سوف ينجذب النمل إلى هذا الخليط، حتى تتمكن من التخلص منه.

5- الشرائط اللاصقة للتخلص من النمل بالمنزل

تحتوي الأشرطة اللاصقة على وجهين من المادة اللاصقة، أحدهما لأسفل والآخر لأعلى. يمكن استخدام هذه الشرائح لحماية الخزانات من دخول النمل إليها، وتفعل الشيء نفسه في الأماكن التي توجد بها الأطعمة، حيث تعتبر هذه الشرائح عازلًا بين النمل والأماكن التي يتواجد فيها الطعام.

6- الخل من طرق التخلص من النمل

بما أن الخل له راحة لاذعة، فعندما يجد النمل الخل فإنه يصد مكانه، خاصة عندما تكون الرائحة منتشرة في المكان.

يمكنك استخدام الخل بوضعه في رشاش مع كمية متساوية من الماء عليه، وتأكد من رش هذا الخليط في الأماكن التي يتواجد فيها النمل، ولكن يجب الانتباه إلى الرش المنتظم، حتى تحصل على النتيجة الفعالة.

مبيد طبيعي للنمل

بعد أن شرحنا سابقاً طرق التخلص من النمل الصغير في المنزل بالطرق الطبيعية، سنشرح أدناه المبيدات المستخدمة في التخلص من النمل، ومن بين هذه المبيدات ما يلي

1- التراب الدياتومي للتخلص من النمل

التراب الدياتومي عبارة عن مسحوق مصنوع من السيليكا، جنبًا إلى جنب مع بقايا الكائنات المائية، والتي تسمى الدياتومات.

يعتبر التراب الدياتومي من المبيدات الحشرية الفعالة التي تقضي على النمل وجميع الحشرات المنزلية المختلفة، ويتم التخلص منها بالتجفيف والقضاء عليها.

عند شراء التراب الدياتومي، ستجد أن طريقة استخدامه مكتوبة على العبوة من الخارج، حيث تعتمد طريقة الاستخدام على نوع الحشرة التي تريد التخلص منها.

يجب تجنب ملامسة هذا المبيد لأنه يمكن أن يسبب الحساسية والتهيج.

2- زيوت عطرية للتخلص من النمل

تستخدم الزيوت الأساسية والزيوت الأساسية للتخلص من النمل المنزلي والقضاء عليه نهائياً. يتم ذلك عن طريق وضع قطع من القطن في هذه الزيوت العطرية، ثم يتم وضع هذه القطع القطنية في الأماكن التي يتواجد فيها النمل. من بين هذه الزيوت ما يلي

زيت شجرة الشاي

زيت النعناع.

زيت القرفة الأساسي.

زيت شجرة النيم.

زيت الليمون والأوكالبتوس.

كيف تتخلص من النمل

هناك طريقة يمكن اتباعها لتتمكن من التخلص من النمل الصغير في المنزل، وتتم هذه الطريقة باتباع الخطوات التالية

امزج ثلاث حبات من السكر، وهو طعام النمل المفضل، مع قطعة من حمض البوريك واخلطهم جيدًا. املأ الخليط الناتج في وعاء صغير يشبه غطاء الزجاجة، حتى يتمكن النمل من الدخول إليه بسهولة ويأكل السكر الممزوج بحمض البوريك. تأكد من وضع العلب بالقرب من الأماكن التي يعيش فيها النمل، واحرص على توزيع هذه العلب في جميع أنحاء المنزل. دع النمل يحمل السكر ويأخذه إلى مستعمرته الخاصة، بحيث يمكن لبقية أسراب النمل أن تتغذى عليه، ويتم قتلهم جميعًا.

نصائح للتخلص من النمل في المنزل

في ضوء تحديد طرق التخلص من النمل الصغير في المنزل، سنوجه بعض النصائح التي يجب اتباعها من أجل القضاء على النمل الصغير في المنزل، ومن هذه الطرق ما يلي

يجب الحفاظ على نظافة المنزل، بالإضافة إلى الساحات والشرفات المحيطة به، ويجب الاهتمام بشكل خاص بأماكن تجمع الأشجار والحطام، حيث أنه مكان مناسب لبناء مستعمرات النمل.

الاهتمام بإصلاح الأماكن التي تتسرب فيها المياه من مواسير وأنابيب مياه مختلفة بالإضافة إلى مناطق الصرف الصحي لأنها تسبب تكون الرطوبة والعفن والماء بحد ذاته سبب قوي لوجود النمل في الأماكن التي احتوائه، حيث تعتمد عليه أعشاش النمل للبقاء على قيد الحياة.

قم بقص الحشائش وتأكد من تقليم أغصان الأشجار المتطايرة والمزعجة لأنها ستكون سببًا لدخول أسراب النمل إلى المنزل من خلالها.

التأكد من إغلاق جميع الشقوق والفتحات في المنزل، خاصة إذا كانت هذه الشقوق محاطة بالإمدادات الكهربائية وأنابيب الصرف الصحي والأبواب أو النوافذ التي تدخل من خلالها أسراب النمل إلى المنزل.

احتفظ دائمًا بالقمامة فارغة وقم بإخراجها من المنزل بسرعة حتى لا تتاح الفرصة للنمل للانتشار في المكان الذي توجد به القمامة.

تخلص من نفايات الحيوانات الأليفة في المنزل واحرص على عدم تركها على الأرض، لأن النمل يتجمع عليها بسرعة ليأكلها.

امسح الأرضيات جيدًا وتخلص من بقايا الطعام وأغلق جميع مصادر الطعام والمياه جيدًا حتى لا يذهب النمل إليها.

نظف حيوانك الأليف بانتظام حتى لا تتجمع الحشرات في منزلك.

من المستطاع محارية النمل والقضاء عليه عن طريق تدمير أعشاش النمل المنزلي وتدمير مُستعمراتها، عن طريق القيام بعمل فخٍ يحتوي على وجود طعم تنقله مجموعات النمل لأعشاشها فيقتلها بالكامل .