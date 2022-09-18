التخلص من بقع الزيت القديمة على الملابس بدون مجهود ، من الشائع استخدام الماء الساخن لإزالة بقع الزيت القديمة ، لكن بعض البقع لا تعمل بهذه الطريقة ، خاصة إذا مر الوقت ، لذلك لابد من استخدام طرق جديدة للتخلص من المشكلة ، التي تزعج الكثير من الناس ، مما يقوم بعض الأشخاص بإزالة الملابس ورميها لعدم وجود حل لإزالة تلك البقع، ولكن هنالك العديد من الطرق للتخلص منها ، تابعوا معنا .

خلطة إزالة بقع الزيت القديمة

يمكنك تحضير خليط من صودا الخبز والماء بحيث يصبح الخليط متماسكًا نوعًا ما، ثم ضعه مباشرة على البقعة وانتظر حتى يجف تمامًا، ثم فركه بفرشاة أسنان حتى يتم إزالة البقعة تمامًا، ثم يتم غسل الأطباق. القليل. اسكب السائل وافركه مرة أخرى، ثم اغسله كالمعتاد بالماء ومنظف الغسيل وانتظر حتى يجف حتى تختفِيْ البقعة تمامًا.

طرق مبتكرة للتخلص من بقع الزيت

إليك أكثر من طريقة فعالة للتخلص من بقع الزيت التي لا معنى لها

يمكن استخدام النشا لحَلْ المشكلة عن طريق دهن البقعة بكَمْية كافِيْة مباشرة، والانتظار لمدة نصف ساعة، ثم فركها بفرشاة أسنان قديمة، ثم منشفة من الألياف الدقيقة، ثم غمسها فِيْ الخل، ثم فرك البقعة مرة أخرى، انتظر برهة ثم امسحيها بمنشفة مبللة بالماء، اتركيها تجف فِيْ الهُواء.

باستخدام صودا تُسكب مباشرة على البقعة، انتظر حتى مرور ساعتين ثم اغسلها بالطريقة التقليدية.يمكن أيضًا إضافة الصودا مع مسحوق الغسيل أثناء الغسيل العادي لإزالة البقع من الملابس.

طرق إزالة بقع الزيت بسرعة

ضع جل الصبار أو جل الصبار على البقعة مباشرة وانتظر بضع دقائق قبل غسلها بمسحوق التلك العادي والماء البارد.

باستخدام الشامبو، يمكن إزالة بقع الزيت عن الملابس عن طريق سكب القليل عليها وتركها لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالطريقة المعتادة.

يمكن أيضًا استخدام الليمون كَمْنظف طبيعي، حيث تستخدمه شركات تنظيف البودرة الرئيسية لإضافته إلى منتجاتها، يتم استخدامه عن طريق فرك نصف ليمونة ببقعة زيت، والانتظار قليلاً ثم الغسيل بشكل طبيعي.