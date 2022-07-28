التخلي عَنّْ الغاز الروسي.. طموح ألماني نهايته اختناق عام

عَنّْدما قررت ألمانيا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لم تكن تدرك أنها اختارت خنق ليس فقط شعبها، ولكن اقتصادها المعطل بالفعل.

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

تقليل الاعتماد على الغاز الروسي هدف أم طموح

فِيْ منتصف يوليو 2022، ذكرت وكالة التصنيف، موديز، أن ألمانيا خفضت بالفعل اعتمادها على الغاز الروسي، لكن الحديث عَنّْ تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلَّى 10٪ حتى عام 2024 ليس سوى طموح.

وقالت الوكالة “اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي انخفض بنسبة 30٪ من 60٪ حتى الآن، وهِيْ تعمل على تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي المسال”.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن واردات ألمانيا من الغاز الروسي تراجعت من 55 فِيْ المائة إلَّى 26 فِيْ المائة من حاجة البلاد حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022. وهناك توقعات بأن نسبة الغاز الروسي ستنخفض حتى نهاية تموز (يوليو) إلَّى حوالي 10٪ من كَمْية الغاز التي تستهلكها ألمانيا.

جازبروم تخفض إمدادات الغاز لألمانيا بمقدار الخمس

أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، عَنّْ خفض التدفق اليومي للغاز إلَّى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، ابتداء من 27 يوليو 2022، إلَّى 20٪، أي ما يعادل 33 ​​مليون متر مكعب من الغاز عبر أهم خط إمداد لألمانيا، وعزا التخفِيْض. لإصلاح التوربينات الأخرى.

خفضت روسيا شحنات الغاز مرتين فِيْ يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون إصلاح التوربينات فِيْ كندا، ولم يعد إلَّى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو فِيْ أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وافقت ألمانيا وكندا على إعادة التوربين إلَّى روسيا، لكن لم يتم إرساله بعد. واعتبرت برلين هذا “حجة” وقرار “سياسي” للضغط على الغربيين فِيْ سياق الصراع فِيْ أوكرانيا.

الشتاء القادم … أسوأ اختناق فِيْ تاريخ ألمانيا

قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء فِيْ تاريخها، هذا العام، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي تمامًا عَنّْ برلين ؛ ودفع ذلك الدولة إلَّى التفكير فِيْ إجراءات تقشفِيْة للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفِيْر إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وتدرس مدينة هامبورغ الألمانية تقنين استخدام الماء الساخن للمنازل، وخفض درجة الحرارة القصوى للتدفئة فِيْ حالة النقص الحاد فِيْ الغاز الطبيعي.

وانتقلت برلين، فِيْ يونيو الماضي، إلَّى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

قامت ألمانيا بتفعيل المستوى الأول من خطتها الطارئة فِيْ 30 مارس، وتتضمن هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء 23 خزان غاز بنسبة 75٪ حتى سبتمبر و 95٪ حتى الأول من نوفمبر. وإعادة تشغيل محطات الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم من بداية أكتوبر.

كَمْا ناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات لتقليل استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، بينما تدرس المدن الإجراءات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة نفاد الغاز.

من أجل تجنب أزمة الطاقة فِيْ البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي إلَّى 80 ٪ بحلول أكتوبر، ارتفاعًا من 60 ٪ فِيْ الوقت الحالي.

لكن الأسوأ، الذي توقعه الألمان بحذر، هُو أنه فِيْ ظل النقص الحاد فِيْ الغاز، لن يتوفر الماء الدافئ إلا فِيْ أوقات معينة من اليوم.

المواطنون العاديون (العائلات) والمرافق الاجتماعية والمستفِيْدون من خدمة التدفئة عَنّْ بعد محميون بموجب القانون، وبالتالي فإن القطاع الصناعي سيكون أول المتضررين بوقف تدفق الغاز.

وفقًا لخطة الطوارئ الألمانية، ستعطى العائلات والمؤسسات الحيوية – مثل المستشفِيْات – الأولوية على الصناعة فِيْ المرحلة الثالثة.

شلل اقتصادي عام يلوح فِيْ الأفق

تتعرض صناعات بأكَمْلها لخطر الانهِيْار المستمر، مثل صناعات الألمنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية، بسبب الاختناقات فِيْ إمدادات الغاز الخاصة بهم ؛ وفقًا لـ Business Insider.

سيكون لمثل هذا الانهِيْار عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل فِيْ ألمانيا.

تعد الصناعة الكيماوية، التي توظف حوالي 346 ألف شخص، ثالث أكبر صناعة فِيْ ألمانيا، وفقًا لوكالة التجارة والاستثمار الألمانية، وهِيْ وكالة ترويج الاستثمار فِيْ البلاد.

تستورد الطاقة الصناعية تقريبًا كل الغاز الطبيعي الذي تستخدمه، والذي يمثل حوالي ربع إجمالي مزيج الطاقة فِيْ البلاد، وفقًا لوزارة الاقتصاد.

قد تدفع أزمة الطاقة فِيْ البلاد بالفعل التضخم إلَّى مستويات قياسية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

بينما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لألمانيا إلَّى 1.2٪ هذا العام و 0.8٪ فِيْ عام 2023، بينما تحد الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا من تعافِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا بعد الوباء.

فِيْ مايو 2022، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 2٪ فِيْ عام 2022 وما يزيد قليلاً عَنّْ 2٪ فِيْ عام 2023، بعد نمو بنسبة 2.9٪ فِيْ عام 2022.

تعد أحدث الأرقام الصادرة عَنّْ صندوق النقد الدولي، استنادًا إلَّى المشاورات السنوية التي تم الانتهاء منها مؤخرًا مع ألمانيا، أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي الألماني، الذي توقع فِيْ يونيو 2022 نموًا بنسبة 1.9٪ و 2.4٪ فِيْ 2022 و 2023 على التوالي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلَّى ارتفاع التضخم الناتج عَنّْ الزيادات الحادة فِيْ تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو، حيث من المتوقع أن تنمو الأسعار بنسبة 7.7٪ فِيْ عام 2022 و 4.8٪ فِيْ عام 2023.

إلَّى جانب تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا، حذر صندوق النقد الدولي من أن عودة ظهُور إصابات COVID-19 قد يكون لها أيضًا تأثير سلبي على النمو فِيْ ألمانيا من خلال تكثيف اختناقات سلسلة التوريد.