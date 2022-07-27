التدريب التقني ينهي تحديث وتطوير التخصصات والأقسام

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بة (69) تخصصاً، وقامت بتحديث وتطوير (31) تخصصاً في مرحلتي الدراسات العليا والثانوية، ووضعت (15) قسماً في الكليات التقنية بعد تها مع الجهات المهتمة. بمشاركة القطاع الخاص، كجزء من التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ولتحقيق أهدافها في التنمية والتكيف مع المتغيرات السريعة في سوق العمل.

مواكبة التحولات

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور سعد السعيدان، أن هذا التطور سيكون له أثره في مواكبة المرحلة السريعة للتحول في سوق العمل السعودي في القطاعين العام والخاص، والمشاركة الجديرة بالخريجين في هذا المجال. سوق العمل، حيث سيحقق منافسة عادلة لخريجي المؤسسة من حيث المزايا والترقيات.

ورش عمل

وأشار إلى أن عملية التطوير مرت بعدة مراحل شملت الأبحاث والدراسات ومقارنة ال وبناء استطلاعات الرأي للمختصين في الموضوع وتنفيذ ورش العمل واستعراض التجارب الإقليمية والدولية المماثلة.