التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 مَتَّى يبدأ حيث أن وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مهتمة بشكل دائم بالعمل على تطوير مخرجات التعليم وتدريب المعلمين لتحسين نظام التعليم، وهذا التطوير يحتاج إلى تدريب مستمر و تنظيم دورات وندوات تخصصية لنتعرف عليها هذا العام، كَمْا نذكر خطوات التسجيل والتدريب.

التدريب الصيفِيْ للمعلمين

التدريب الصيفِيْ للمعلمين هُو أحد البرامج التطويرية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدم لجميع المعلمين والمعلمات فِيْ مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السَعُودِيْة. وكذلك المراحَلْ التعليمية والأكاديمية المختلفة، من رياض الأطفال إلى المدرسة الثانوية، والهدف الرئيسي من إدخالها هُو رفع مستوى المعلمين، ورفع مستوى أدائهم المهني، وتحسين مخرجات التعلم للطلاب، وفقًا لجميع المعايير المهنية. .

أهداف التدريب الصيفِيْ للمعلمين

من خلال تقديم برنامج التدريب الصيفِيْ للمعلمين، تهدف وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهِيْ

توفِيْر العديد من الفرص لتدريب المعلمين ابتداء من نهاية إجازة العام الدراسي وحتى نهاية العام الدراسي.

تدريب العاملين فِيْ مجال التعليم لمنحهم فرص الترقية للحصول على درجات التطوير المهني.

تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية والمؤهلات التي تلبي كافة الاحتياجات الجديدة للمعلمين للعمل فِيْ هذا القطاع.

التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 مَتَّى يبدأ

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مَوعِد بدء التدريب الصيفِيْ للمعلمين للعام الجاري 1443 هـ، وهُو 27 يوليو 2022 م، والذي يصادف الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر من العام الهجري. 1443- ستقدم الوزارة مجموعة متميزة من الدورات التدريبية التي تساعد المعلمين على استعادة مهاراتهم فِيْ مجال التعليم سواء كانت متعلقة بالمنهج التربوي أو استخدام التكنولوجيا فِيْ تدريس التلاميذ والطلاب.

التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 عندما ينتهِيْ

أكدت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ سياق النقاش حول التدريب الصيفِيْ للمعلمين هذا العام 1443 هـ، استمرار تقديم هذا البرنامج لمدة لا تزيد عن شهر، حيث ستعلن نهاية العام الجاري. وجميع الدورات التدريبية المقدمة من خلاله فِيْ السابع والعشرين من الشهر الأول من عام 1444 م والذي سيصادف فِيْ 25 أغسطس 2022 م.

شروط التسجيل لتدريب المعلمين الصيفِيْ

وضعت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وحددت مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفِيْها المعلمون والمعلمات الراغبون فِيْ الالتحاق بهذا البرنامج وهذه الشروط هِيْ

يجب ألا يتجاوز عدد المتقدمين للبرنامج، سواء أكانوا مباشرة أو متزامنين عبر الإنترنت، 30 متدربًا.

يعين متدرب مساعد إذا أصبح عدد المتدربين 50 أو أكثر.

أن يكون البرنامج الذي يتقدم له المتدرب متوافقًا مع مؤهلاته وخبراته وكافة الواجبات المنوطة به فِيْ العمل.

يُطلب من كل متدرب أن يضمن 80٪ من حضور ساعات التدريب الصيفِيْ، من أجل الحصول على شهادة التدريب.

يجب أن يكون كل متقدم لبرنامج صيفِيْ موظفًا بالفعل من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ للمعلمين

لكي يلتحق أي معلم ببرنامج تدريب المعلمين الصيفِيْ 1443، يجب عليه اتباع جميع الخطوات التالية، وهِيْ

تسجيل الدخول إلى رَابِطْ التسجيل فِيْ التدريب الصيفِيْ للمعلمين الإلكترونيين “”.

انقر فوق مربع “تسجيل الدخول”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اكتب جميع البيانات المطلوبة من المعلمين فِيْ الحقول الفارغة بدقة.

اكتب الرمز ورمز التحقق المرئي.

قم بزيارة منصة التدريب الصيفِيْ من خلال نظام تدريب نور.

أدخل اسم الدورة التي تريد الانضمام إليها.

تحديد نوع البرنامج الصيفِيْ للمعلمين.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية ووافق عليها.

انقر فوق أيقونة “تسجيل” لتأكيد الإرسال.

1443 رَابِطْ التسجيل للتدريب الصيفِيْ للمعلمين

أطلقت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منصة إلكترونية للتدريب الصيفِيْ للمعلمين والمعلمات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وكلها تقدم خلال عطلة نهاية العام الدراسي.

وهنا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه موضوع التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 مَتَّى يبدأ. من خلال السطور السابقة، تعرفنا على بدء تدريب المعلمين والمعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وكذلك خطوات التسجيل السهلة.