التراث توثق أقدم نقشٍ صخري إسلامي مؤرخٍ في ينبع فماذا تعرف عنه

كشفت هيئة التراث، عن وجود فريق علمي تابع لها في موقع “معركة أوشر” بمحافظة ينبع غرب المملكة، بحسب المعلومات التي قدمها فريق “تصوير الأرض الجوية”. يرجع تاريخ النقش الصخري الإسلامي إلى عام 23 بعد الميلاد. هـ، بالإضافة إلى النقوش الإسلامية المسجلة لأول مرة في الموقع، إلى جانب بعض العيون القديمة والقنوات المائية.

“العشيرة” مكان في محافظة “ينبع” اجتاحه الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة المعروفة بـ “معركة العشيرة”. القرن الهجري كقرية صغيرة مقابل مدينة ينبع تحتوي على مجموعة صغيرة من أشجار النخيل.

أحجار بركانية غير منظمة

يتكون الموقع من مجموعة من الأسس السكنية المعمارية المكونة من أحجار بركانية غير منتظمة حول رصيف رملي واسع، وتتكون هذه الأساسات إجمالاً من بعض الوحدات والغرف المستطيلة الشكل أحادية المسار، في حين أن باقي الأساسات مدفونة بشكل ملحوظ في منطقة رملية. .

وثق الفريق مجموعة من العث والمدقات التي تعطي الانطباع بأن الموقع منطقة زراعية خاصة. توجد على ضفاف وادي ينبع كمصدر مهم للمياه، بالإضافة إلى عدد من كسور الفخار من النوع الخشن والخشن والتي تستخدم عمومًا كجرار أو أواني للتخزين والاستخدامات اليومية الأخرى. عجينة السيراميك.

نقش سلامة

زار الفريق العلمي نقش “سلامة” الواقع شمال “ينبع” على بعد 120 كم بالقرب من الهجرة المثلثية لمحافظة العيس، وأخذ صورة واضحة للنقش ومسح المنطقة المحيطة به، كما نُشر عن ميلادي. 2005 حيث وثق الفريق النقش وصحح قراءته ووثق إحداثياته ​​على النحو التالي “ليبروس دي سلمى، الثالث والعشرون”. كما اكتشف الفريق نقشاً آخر كتبته “سلمى” إلى جانب النقش الأصلي. وغيرها من الكتابات الإسلامية التي جاءت نصوصها رب اغفر سلامة ومن قرأها، آمين وصلى الله على محمد بن عبد الله.

عيون ينبع التاريخية

وقد ورد ذكر القنوات المائية والعيون القديمة في ينبع النخل، وقد ورد ذكر الينابيع التاريخية في ينبع في المصادر القديمة، ويبدو أن ينابيعها قديمة من قبل السكان المحليين لري محاصيلهم.

وتأتي زيارة الفريق العلمي لموظفي هيئة التراث في إطار الجهود الشاقة التي تقودها الهيئة لاكتشاف وتوثيق وتأريخ المواقع التاريخية وحصر مواقع التراث الوطني والآثار التاريخية التي تحتويها. ، وتعزيز التعاون مع المنظمات والفرق والأفراد للمساهمة في جردها ونشرها.