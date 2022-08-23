التراجعات تضرب الاقتصاد الأمريكي.. ماذا يحدث

لليوم الثالث على التوالي، تنخفض المؤشرات الرئيسية فِيْ وول ستريت، وقد ظهر ذلك من خلال شاشات التداول فِيْ افتتاح جلسة تداول يوم الثلاثاء.

بدأت مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية التعاملات المبكرة مع انخفاض طفِيْف، بعد عمليات بيع مكثفة فِيْ الجلسة السابقة بسبب مخاوف ناجمة عَنّْ إشارات حادة من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 30.09 نقطة أو 0.09 بالمئة إلَّى 33.033.52 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 4.90 نقطة أو 0.12 فِيْ المئة عَنّْد الافتتاح إلَّى 4133.09 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المركب 1.20 نقطة أو 0.01 فِيْ المئة إلَّى 12380.37 نقطة عَنّْد الافتتاح.

يتصاعد التراجع فِيْ الأسْهُمْ الأمريكية بعد كسر أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي، مع عودة النشاط إلَّى قوى البيع على المكشوف، ويلجأ المستثمرون إلَّى الحذر، بعد الحماس الذي أبداه مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وفِيْ الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، متوجًا أفضل أسبوع له منذ أبريل 2022.

وفِيْ الوقت نفسه، زادت مخاوف المستثمرين فِيْ وول ستريت، حيث قفز مؤشر تقلب Cboe، الذي يقيس توقعات السوق لتقلبات السوق خلال الثلاثين يومًا القادمة، بأعلى وتيرة له فِيْ أكثر من أسبوعين، متجاوزًا مرة أخرى عتبة 20 نقطة.

مع انتهاء صلاحية الخيارات بقيمة 2 تريليون دولار ؛ يتعين على المستثمرين إما تجديد مراكزهم الحالية أو تقديم طلبات جديدة ؛ مهد هذا الطريق لجلسة متقلبة يوم الجمعة 19 أغسطس، حيث يبدو أن فشل مؤشر S&P 500 فِيْ اختراق مستوى 4200 نقطة قد يفتح الباب لتصفِيْة المراكز. فِيْ ظل هذا الاتجاه الهابط. تراجعت سلة أفضل البائعين على المكشوف بنسبة 6٪، لتواصل خسارتها الأسبوعية بنسبة 12٪، فضلاً عَنّْ منح البائعين على المكشوف أفضل أسبوع لهم منذ مارس 2022.

انكَمْش نشاط القطاع الخاص الأمريكي للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس، مسجلاً أضعف مستوى فِيْ 18 شهرًا مع تراجع واضح فِيْ قطاع الخدمات وسط ضعف الطلب فِيْ مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.

وكشفت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات المركب فِيْ الولايات المتحدة سجل 45 نقطة فِيْ أغسطس، مقارنة بـ 47.7 نقطة فِيْ يوليو الماضي، وهُو أدنى مستوى منذ مايو 2022.

وأشار التقرير إلَّى أن النقص فِيْ المواد الخام والتأخير فِيْ التسليم وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلَّى الضغوط التضخمية القوية، أدت إلَّى تراجع طلب المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة.

كان الانخفاض ملحوظًا فِيْ قطاع الخدمات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلَّى 44.1 من 47.3 الشهر الماضي. انخفض مقياس نشاط القطاع الصناعي إلَّى 51.3 من 52.2 فِيْ يوليو.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلَّى 51.3 نقطة هذا الشهر من 52.2 نقطة فِيْ يوليو، مقابل تقديرات 51.8 نقطة.

وفقًا للتقرير، دفع ضعف طلب العملاء وانخفاض الطلبات الجديدة الشركات إلَّى تقليص التوظيف، مع زيادة التوظيف بأبطأ وتيرة منذ بداية هذا العام.

بينما انكَمْش الاقتصاد الأمريكي بشكل عام بنسبة 0.9٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، فِيْ انحراف حاد عَنّْ التوقعات، حيث أشار إلَّى نمو بنسبة 0.4٪.

هذا التراجع إلَّى النطاق السلبي هُو الثاني على التوالي للاقتصاد الأمريكي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكَمْاشًا بنسبة 1.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا، أكبر اقتصاد فِيْ العالم، بنسبة 2.3٪ هذا العام، انخفاضًا من تقديراته السابقة البالغة 2.9٪.