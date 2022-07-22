التربية والتعليم تكشف مَوعِد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب العلمي والأدبي

اختتمت امتحانات الثانوية العامة 2022 رسميًا فِيْ جميع محافظات مصر اليوم الخميس 21 يوليو. ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائجهم لمعرفة المجموع الذي حصلوا عليه فِيْ تلك المرحَلْة والتي تعد أهم مرحَلْة تعليمية فِيْ مصر والتي تمكن الطالب من الالتحاق بالجامعات أو الكليات المختلفة، حيث يتم تصحيح الأوراق خلال الفترة الحالية. ويتم متابعة الملاحظات التي أشارت الوزارة إلى أنها ستتم بكل الطرق وبسرعة ودقة لتقديم النتائج للطلاب فِيْ أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على حصول كل طالب على حقه الكامل فِيْ الدرجات وفقًا لأدائه. خلال فترة الامتحان فِيْ نهاية العام الدراسي.

مَوعِد إعلان نتيجة البكالوريا 2022

وفور انتهاء الامتحان الأخير لطلبة الثانوية العامة فِيْ مختلف المحافظات، بذلت وزارة التربية والتعليم جهُودا لطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور، وكان أكثر ما أصابهم بالشلل هُو مَوعِد إعلان النتائج، وقالت الوزارة خلال تصريح رسمي. بيان نشره عبر موقعه الرسمي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسيتم نشر النتائج على موقع النتائج نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهُولة ودون الحاجة للذهاب. للمدارس أو الإدارات التعليمية.

نهاية إمتحانات البكالوريا للشعبين العلمي والأدبي

بدأت امتحانات الثانوية العامة، التي تشغل دائمًا الرأي العام فِيْ مصر لأهميتها الكبيرة، فِيْ 20 يونيو 2022 واستمرت أكثر من شهر لتنتهِيْ اليوم الخميس 21 يوليو، وأعلنت الوزارة أن عدد الحضور فِيْ الامتحانات بلغ 992707. الطلاب فِيْ القسمين، وتم تقسيمهم، وكان هناك 2089 لجنة امتحانات فِيْ مختلف المحافظات، وتم تطوير الاختبارات وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة لتوفِيْر المناخ المناسب للطلاب لإجراء الاختبارات دون عوائق وأن يكون لكل طالب. يحصل على المجموع الذي يستحقه.

أشرفت وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر على سير الامتحانات وفق الخطة التي وضعتها لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل فِيْ المؤهلات وفق المجهُود الذي بذله خلال العام الدراسي المنتهِيْ، مما يمنع أي وسيلة غش. أو تصفِيْة الاختبارات بين الطلاب.