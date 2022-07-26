الترجي يشترط صفقة تبادلية مع الأهلي مقابل بن رمضان

وطرح نادي الترجي التونسي، كشرط لإغلاق صفقة متبادلة مع النادي الأهلي، للاتفاق على رحيل محمد بن رمضان إلى القلعة الحمراء في الصيف.

مفاوضات الأهلي مع بن رمضان

وقال الصحفي محمد شبانة، متحدثا في برنامجه التلفزيوني، إن الأهلي تواصل مع نادي الترجي التونسي لحل قضية بن رمضان.

وأوضح “الأهلي جدد مفاوضاته مع الترجي واللاعب لتقوية مركز خط الوسط، ولديه أيضًا القدرة على اللعب في مركز الوسط”.

وأشار إلى أن الترجي طلب خدمات علي معلول مقابل التفاوض على بيع محمد بن رمضان الصيف المقبل.

وأكد أن إدارة النادي الأهلي رفضت ضم علي معلول بصفقة الصرف، لأنه من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك هناك نقص في اليسار المهاجم ومن الصعب منح اللاعب”.

وختم “الأهلي مستعد لدفع قيمة صفقة محمد بن رمضان النقدية لإتمامها”.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يستعد النادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريز لمواجهة نظيره المصري المقاصة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ومصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل بملعب المقاولون العرب.