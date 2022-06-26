الترجي يفوز على اتحاد بن قردان ويتوج بطلًا للدوري التونسي

فاز فريق الترجي لكرة القدم الأول لنادي الترجي بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم الأحد، بالملعب الأولمبي. حمادي العقربي في اللفة الاخيرة لمرحلة التتويج لموسم 2022-2022 الحالي.

وبدأ نادي الترجي بقيادة المدرب نبيل معلول المباراة بتشكيل مكون من

صدقي الدباشي – رائد الفاده – الياس الشتي – هاني عمومو – محمد امين توجي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – صابر بوفرين – انيس البدري – حمدو الهوني – محمد علي بن حمودة.

وضع اتحاد بن قردان الترجي في المقدمة بهدف في الدقيقة السادسة بفضل لاعبه فخر الدين العوجي.

عادل محمد بن حمودة مباراة الترجي في الدقيقة 85، فيما أضاف إلياس شيتي هدف الفوز في الدقيقة 7 + 90، معلنا فريقه بطل الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي، والثالث والثلاثين من تاريخه.