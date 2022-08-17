الترخيص وسداد الرسوم.. شرطان لتقديم منتجات التبغ

أبرزت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة التزام أصحاب المنشآت التي تبيع منتجات التبغ بدفع الرسوم الشهرية المرتبطة بالمبيعات والفواتير عبر منصة “بلدي”، وأن تقوم الأمانات والبلديات بة مستمرة ودورية و تدقيق الايرادات والرسوم والبيانات المسجلة.

ترخيص منتجات التبغ

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المحلات التي تعرض منتجات التبغ إبراز ترخيص مزاولة النشاط والإفصاح عن جميع الإيرادات وتوضيح نسبة رسوم مبيعات التبغ في سطر منفصل في كل فاتورة صادرة، لافتًا إلى ضرورة إظهارها بشكل واضح. شهادة تحصيل الرسوم لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تؤكد استمرار الجولات التفتيشية وزيارة فرق الإشراف في الأمانات والبلديات للمنشآت. للتحقق من امتثالهم والتزامهم بدفع الرسوم وتحديد المعاملات المالية المخالفة لتعليمات الوزارة وضوابط الاختصاص، فإنه يدعو أصحاب المنشآت التي تبيع منتجات التبغ إلى الالتزام بالإجراءات والمتطلبات اللازمة حتى يتمكنوا من ذلك. لا تخضع للمخالفات والعقوبات البلدية.

خدمات منصتي

تتيح منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية التي تقدم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها الإفصاح عن القيمة الإجمالية للمبيعات الشهرية ودفع الرسوم المستحقة في الوقت المحدد. من خلال نظام تطبيق التعريفة، وإصدار شهادة التسجيل، والإفصاح الشهري، والإذن بتوريد منتجات التبغ في المناسبات المصرح بها والتمتع بجميع الخدمات إلكترونيًا، أتاحت الوزارة أيضًا الاطلاع على قائمة متطلبات توريد منتجات التبغ في وخارج المدن عبر موقع الويب الخاص بك.