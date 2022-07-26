“التردد الجديد” .. تردد قناة السودان … على النايل سات وعربسات أضبط التردد الجديد الآن

تردد القناة السودانية الجديد على نايل سات وعرب ساتتلفزيون السودان هُو عرض متنوع على مدار 24 ساعة لجميع الأحداث والأخبار التي تحدث فِيْ السودان، ويقدم العديد من البرامج الرائعة من القنوات الفضائية السودانية، والمشاهدين المهتمين بشؤون السودان وأخبار متابعة الأخبار الدولية، لما سنعرضه لكَمْ الآن بعدد المرات القنوات السودانية حاضرة وكيفِيْة استقبالها ومشاهدتها على التليفزيون. بالإضافة إلى ذلك سوف نشرح كل شيء عن تلفزيون السودان فِيْ الفقرات التالية، وبعض الإيضاحات التي قدمناها فِيْ المقال السابق. لتردد الرياضة المغربية.

عن قناة السودان

تلفزيون السودان قناة فضائية تابعة للحكومة السودانية. بدأ البث التجريبي عام 1962 فِيْ استوديو إذاعي فِيْ مدينة أم درمان فِيْ ثلاث مدن فقط. بعد ذلك بدأ البث الرسمي لتلفزيون السودان فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، وبدأ البث الفضائي فِيْ حزيران (يونيو) 1995.

تبث القنوات الفضائية السودانية كَمْا ورد فِيْ ترددات الأنصاري محتوى تلفزيوني مجاني، 24 ساعة فِيْ اليوم، غير مشفر. كَمْا أنها تحظى بشعبية كبيرة وحظيت باهتمام كبير من المشاهدين فِيْ السودان وبعض الدول العربية والأفريقية.

تردد قناة السودان على النايل سات

تردد قناة السودان على النايل سات كالتالي –

تكرار 11747

11747 الترميز 27500

27500 الاستقطاب أفقي.

أفقي. عامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة السودان على عرب سات

تردد قناة السودان على عربسات على النحو التالي –

تكرار 12523

12523 الترميز 27500

27500 الاستقطاب أفقي.

أفقي. عامل تصحيح الخطأ 3/4

برامج قناة السودان

تقدم القناة الفضائية السودانية العديد من البرامج التلفزيونية المختلفة التي تتناول مختلف التخصصات، وتركز على جوانب مختلفة من الاقتصاد والسياسة والمجتمع والصحة ومصالح المواطنين السودانيين. أهم البرامج هِيْ

برنامج بيتنا

النشرة الإخبارية.

برنامج صباح الخير

برنامج سيء للناس.

برنامج حدث اليوم.

برنامج حياتنا.

كَمْا يبث التليفزيون السوداني أمسية لشخصيات سودانية متميزة، بالإضافة إلى العديد من المقاطع والبرامج الترفِيْهِيْة للأغاني والموسيقى والمواهب الجديدة. ولا يقتصر التليفزيون السوداني على ذلك، فهُو يبث الأفلام وورش العمل الثقافِيْة المختلفة.

كيفِيْة الحصول على تردد قناة السودان الجديد

ضبط جهاز الريسيفر على تردد القناة التلفزيونية السودانية الجديدة أمر سهل وبسيط للغاية، حيث يستغرق تنزيل القناة أقل من 5 دقائق، والطريقة والإجراءات لا تتغير كثيرًا حسب نوع جهاز الاستقبال، لكنها متشابهة. . بالنسبة لمعظم الأجهزة، يتم ذلك باستخدام الخطوات التالية

اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكَمْ عن بعد.

حدد كلمة “تثبيت” من القائمة.

ستظهر قائمة مع بعض الخيارات. حدد التثبيت اليدوي.

استحداث ترددات تلفزيونية سودانية جديدة واستقطابات ومعدلات ترميز ومعاملات تصحيح الخطأ.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

يقوم الجهاز بعد ذلك بالبحث عن القنوات التي لها نفس التردد.

انتظر حتى يكتمل البحث، ثم انقر فوق حفظ.

قناة السودان بث مباشر

لا توجد قناة بث مباشر عبر الإنترنت، ولكن البث المباشر سيكون متاحًا قريبًا على الموقع الرسمي لقناة السودان، ولكن فِيْ الوقت الحالي، يمكنك فقط مشاهدة القنوات على التلفزيون مع الترددات الجديدة الموضحة أعلاه، ومع ذلك، يمكنك متابعة آخر الأخبار والعثور على عند عرض برنامجك المفضل من خلال زيارة صفحة الفِيْسبوك الرسمية الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي ومعرفة كل الأخبار، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن القناة من السودان بها مجموعة من ألمع نجوم الإعلام وأكثرهم احترافًا الذين يقدمون كل ما هُو مختلف. برامج 24 ساعة فِيْ اليوم، فِيْ حين أن القناة لديها أيضا استوديو يحَلْل المباريات المحَلْية والدولية.