التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2022

التردد الجديد لـ Ontime Sport 1 و 2 و 3 بعد التحديث الجديد يوليو 2022 الذي حدث قبل ساعات قليلة فِيْ اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد، بعد أن أكدت الإدارة بدء تحديث تردد قنواتها الثلاث. الرياضة فِيْ الوقت المحدد، حيث امتلأ التحديث الجديد للقناة بمفاجأة مميزة حيث إنها الجودة العالية والمظهر الجميل للقناة التي أصبحت الاتجاه رقم واحد فِيْ مصر من ظهر اليوم وحتى الساعة 800 مساء اليوم بتوقيت القاهرة. هُو على بعد دقائق قليلة من انطلاق أقوى المباريات فِيْ الدوري المصري الممتاز والأهلي وبيراميدز.

تقام الليلة سلسلة من المباريات المهمة على قنوات اون تايم سبورت، ممثلة بمباراة الزمالك وغزل المحَلْة، والتي ستذاع على قناة تايم سبورتس 2، فِيْما ستذاع مباراة الاهلي وبيراميدز على الساعة. 9 مساءً بتوقيت القاهرة أمام حشد من الناس. جمهُوري لا يتجاوز 5000 معجب لكل فريق.

التردد الجديد لـ Ontime Sport 1 و 2 و 3 بعد تحديثات يوليو 2022

مشاهدي الكرام يستقبلون التردد الجديد للقنوات الرياضة فِيْ الوقت المحدد مع انطلاق مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تكَمْن الأهمية الكبيرة لمباراة الفريقين بالنسبة لفريق بيراميدز فِيْ محاولة تحسين ترتيب فريقهم فِيْ مصر. الدوري الممتاز بعد النتائج السلبية، وتعويض خروج إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي قبل عدة أيام.

اهمية المباراة التي يذاعها القنوات فِيْ الوقت المحدد أما الأهلي فهِيْ مباراة يخشها الأهلي كثيرا، حيث أن فوز الأهلي بهذه المباراة يقربهم خطوة واحدة من القمة. ويتطلع الأهلي إلى هذه المباراة حيث أن المباراة مهمة أخرى بسبب كثرة النجوم فِيْ كلا الفريقين.

ملخص المباراة الأخيرة بين الأهلي وبيراميدز على أون تايم سبورت

تحديث نجح بيراميدز فِيْ الحصول على نقطة مهمة من فريق الأهلي المصري بعد مباراة صعبة شهدت طرد اللاعب محمود دونجا الذي لم يكن يلعب فِيْ خط وسط نادي بيراميدز، وشهدت أيضا نادي الأهرامات. الأهلي النادي تلقى ركلة جزاء وسددها علي معلول وخسرها وتقدم بيراميدس فِيْ بداية الشوط الأول بهدف لم يكن سعيدا جدا حتى تعادل الأهلي بعدها بدقائق ثم نجح الأهلي فِيْ يسجل الهدف الثاني ثم، فِيْ وقت متأخر من المباراة، نجح بيراميدز فِيْ تسجيل هدف التعادل على خطأ فادح من قبل حارس الأهلي محمد الشناوي.

الطريقة الصحيحة لاستقبال تردد قنوات On Time Sports

لو تود ان ترى الرياضة فِيْ الوقت المحدد كل ما عليك هُو تنزيل التردد الجديد كالتالي

تكرار 11681 القناة الرياضة فِيْ الوقت المحدد معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي عامل تصحيح الخطأ 5/6

إذا كنت ترغب فِيْ متابعة بث المباريات على القناة فِيْ وقت الرياضة 2 ما عليك سوى تنزيل التردد الجديد على النحو التالي

القمر الصناعي سبت النيل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 عامل تصحيح الخطأ 5/6 تكرار 10852

لم يتبق هناك شيء قنوات اون تايم الرياضية القناة الثالثة فقط من القنوات. الرياضة فِيْ الوقت المحدد 3 أحدث القنوات على تردداتها كالتالي

سبت النيل القمر الصناعي 27500 الترميز 12303 تردد جديد أفقي الاستقطاب 5/6 عامل تصحيح الخطأ

وصلنا إلى نهاية ضبط التردد الجديد لقناتنا الرياضة فِيْ الوقت المحدد 1 و 2 و 3 بعد تحديث يوليو 2022 الجديد.