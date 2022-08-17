الترفيه تحتفل بتأهيل 30 قائداً جديداً من السعوديين والسعوديات

بحضور المدير التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافارات والمدير التنفيذي لمركز جودة برامج الحياة خالد بن عبدالله البكر، نظمت الهيئة حفل ختامي كرمت فيه 30 قياديا مؤهلا. من “قادة الترفيه” أحد برامج مبادرة “صناع السعادة” ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

مبادرة صناع السعادة

تعمل مبادرة “صناع السعادة” على تدريب 100 ألف شاب وشابة من الجنسين في الدولة على مسارات متعددة، ومجموعة من البرامج الهادفة إلى تدريب المواهب القادرة على تمكين الكوادر الوطنية. تلبية احتياجات قطاع الترفيه ودعم صناعته.

يأتي الاعتراف بالدفعة الأولى من المؤهلين في برنامج “الريادة في الترفيه” بعد إكمال سلسلة من البرامج التدريبية والأكاديمية والمهارات، والتي تضمنت، في غضون 6 أشهر، البناء على خبراتهم ومعرفتهم من خلال فحص الخبرات الدولية المتعددة عن كثب، من خلال المجال. الزيارات. مما سمح لهم برؤية الخبرات العالمية في مجال صناعتهم.

قادة الترفيه

تسعى الهيئة العامة للترفيه من خلال برنامج “رواد الترفيه” إلى خلق أبعاد اقتصادية واعدة ومليئة بالفرص ذات العوائد المرتفعة، مما سيسهم في جعل المملكة العربية السعودية من أرقى الدول في صناعة الترفيه، من خلال تعزيز التحالفات مع القطاع الخاص، وتحفيز دعم الاستثمار في مختلف مجالات الترفيه، بالإضافة إلى دعمه بكوادر قيادية لإدارة وإنجاح برامجه.

وشهد ختام الحفل توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين مجموعة من الشركات الوطنية في مجال الترفيه، منها التدريب، والحملات المشتركة، وإدارة الفعاليات، والعروض التقديمية، وإدارة الحشود.