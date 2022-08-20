“الترفِيْه المكبوت” أقوى من الحرب.. فنادق سنغافورة تنعم بأرباح مليارية

ينتظر أصحاب الفنادق الأثرياء فِيْ سنغافورة جني مليارات الدولارات، فِيْ ظل ارتفاع الطلب من قبل السياح ورجال الأعمال على الفنادق بعد الوباء.

على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يقول نهاد إركان، رئيس مبيعات الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فِيْ مجموعة JLL للفنادق والضيافة، “لقد ازدادت قوة قطاع الضيافة فِيْ آسيا والمحيط الهادئ فقط بعد إعادة فتح الحدود على نطاق أوسع فِيْ عام 2022، مع زيادة الطلب على المواد الغذائية والمشروبات. الترفِيْه المكبوت للأوبئة، مما يضمن وصول الطلب على السفر قريبًا إلَّى مستويات ما قبل Covid-19، “كَمْا جاء فِيْ أحدث تقرير استشاري للعقارات Capital Tracker.

سجلت الملياردير السنغافوري كويك لينغ بينج للتطوير العقاري أرباحًا صافِيْة بلغت 1.1 مليار دولار سنغافوري (801 مليون دولار) فِيْ الأشهر الستة المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو.

وتعززت النتائج من خلال بيع فندق ميلينيوم هِيْلتون سيول فِيْ فبراير 2022، والذي كان من بين أكبر مبيعات الفنادق فِيْ المنطقة هذا العام.

وقفزت الاستثمارات الفندقية فِيْ منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 33٪، لتصل إلَّى 6.8 مليار دولار فِيْ النصف الأول، وسط توقعات بأنها ستتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2022، بحسب بيان صادر عَنّْ شركة JLL.

تعد City Developments من بين أكبر مشغلي الفنادق فِيْ آسيا، حيث تمتلك المجموعة وتدير أكثر من 130 فندقًا مع أكثر من 40،000 غرفة عبر المدن الرئيسية حول العالم، من خلال شركة Millennium & Copthorne Hotels التابعة لها، ومقرها فِيْ لندن.

ذكرت المجموعة أيضًا أن مشاريعها السكنية فِيْ سنغافورة شهدت معدلات شراء جيدة، كونها واحدة من الأماكن القليلة فِيْ آسيا التي لا تزال تشهد نموًا فِيْ الطلب على المنازل.

وقال كويك، رئيس City Developments، فِيْ بيان “مع استمرار الطلب على السفر بعد الوباء فِيْ أن يكون حافزًا للتعافِيْ المستمر، نتوقع أن يحقق قطاع الضيافة أداءً ممتازًا لبقية العام”.

وأضاف “مع انحسار المخاوف الوبائية، ستعمل محفظة الضيافة لدينا على دفع أرباح المجموعة إلَّى الأمام”.

بطريقة مماثلة، أعطت الأعمال التجارية فِيْ مجال الفنادق والعقارات السكنية دفعة للملياردير المصرفِيْ وقطب العقارات وي تشو ياو، التي تمتلك مجموعة فنادق بان باسيفِيْك.

قالت UOL Group أن صافِيْ أرباحها تضاعف أربع مرات إلَّى 371 مليون دولار سنغافوري فِيْ الأشهر الستة المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو. وارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 36٪ إلَّى 1.53 مليار دولار سنغافوري، مع زيادة الإيرادات من العمليات الفندقية بنسبة 64٪ إلَّى 206.3 مليون دولار سنغافوري.

عادت شركة Hotel Properties، التي يسيطر عليها الملياردير Aung Bing Seng وزوجته Christina، إلَّى الأرباح فِيْ النصف الأول من العام بصافِيْ ربح قدره 1.92 مليون دولار سنغافوري بعد بيع فندق Hilton London Olympia.

مع التعافِيْ المستمر المتوقع فِيْ قطاع الضيافة، تستعد عقارات الفنادق لافتتاح فنادق ومنتجعات جديدة حول العالم العام المقبل، وفقًا لمجلة فوربس.

يخطط فندق Properties لفتح منتجع فاخر جديد فِيْ جزر المالديف فِيْ عام 2023، وهُو سوق واعد للشركة.

ستدير فنادق ومنتجعات سيكس سينسز منتجع كانوهُورا فِيْ جزر المالديف، والذي يخضع حاليًا للتجديد ويضم 81 فِيْلا على بعد 150 كيلومترًا تقريبًا شمال العاصمة مالي.

تخطط الشركة أيضًا لافتتاح فندق من 150 غرفة العام المقبل فِيْ مدينة دوبروفنيك بكرواتيا، حيث إنها تغزو الوجهات السياحية سريعة الظهُور فِيْ أوروبا.

افتتحت Hotel Properties Group Voco Orchard Singapore (هِيْلتون سنغافورة سابقًا) فِيْ يناير من هذا العام، حيث تستعد سنغافورة لعودة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وهُو امتياز مُنح لـ Ong، بعد توقف دام عامين.

زاد عدد الزائرين الوافدين إلَّى ليون بمقدار 12 ضعفًا، إلَّى 1.5 مليون فِيْ النصف الأول، وتوقع مجلس السياحة السنغافوري الشهر الماضي أن العدد سيرتفع إلَّى 6 ملايين بحلول نهاية العام.