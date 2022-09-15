“التركية” تشحن 13 طن زهُور لجنازة الملكة.. الطلب يقفز 90%

قالت الخطوط الجوية التركية إنها شحنت 13 طناً من الزهُور لاستخدامها فِيْ مراسم الحداد على الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن بائعي الزهُور البريطانيين طلبوا أكثر من 500 ألف باقة، ومن المقرر أن تصل آخر شحنة يوم الجمعة.

وأضاف أن بريطانيا طلبت فِيْ البداية 18 طنا، لكن المنتجين الأتراك لم يتمكنوا من توريد سوى 13 طنا بسبب ارتفاع الطلب من أماكن أخرى والتأثيرات الموسمية.

وقالت الشركة، بناءً على بيان الشحن، إن المنتجين من مدينتي أنطاليا وإسبرطة سجلوا زيادة بنسبة 90٪ فِيْ الطلب بعد وفاة الملكة فِيْ الثامن من سبتمبر.

سترسل تركيا وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو للانضمام إلَّى زعماء العالم الذين سيحضرون مراسم الجنازة المقرر إجراؤها فِيْ 19 سبتمبر فِيْ لندن.

يشار إلَّى أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستكون من أكبر التجمعات لأفراد العائلات المالكة والرؤساء والسياسيين التي تستضيفها بريطانيا لأول مرة منذ عقود.

ووجهت بريطانيا دعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور جنازة الملكة، حيث من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية دولية، من بينهم رئيس دولة وكبار المسؤولين الأجانب.

طُلب من غالبية القادة المدعوين القدوم على متن رحلات تجارية، وليس طائرات خاصة، وقيل لهم إنه سيتم نقلهم بشكل جماعي من موقع فِيْ غرب لندن.

ستقام مراسم الجنازة فِيْ دير وستمنستر، والتي يمكن أن تستوعب حوالي 2200 شخص.