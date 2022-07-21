التسجيلات الجامعية الاولية 2022 عبر موقع وزارة التعليم العالي orientation esi dz

التسجيل المسبق بالجامعة 2022 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية عن فتح المواقع الرسمية للالتحاق بالجامعة لخريجي البكالوريا الجدد لعام 2022 http//www.orientation.esi.dz، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية التسجيل الأولية من 21 إلى 24 يوليو. .حيث يجب على كل طالب اجتاز شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2022 وحصل على نسخة من النقاط وشهادة الإنجاز من المؤسسة التعليمية التي يدرس فِيْها يجب إجراء التسجيل الأولي من خلال البوابة الرقمية المقدمة. من قبل وزارة التربية والتعليم. التعليم العالي، وأنت الآن على دراية بمحرك بحث Google ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فِيْ الجزائر عمليات البحث الرهِيْبة عن سجلات الجامعة 2022 وكيفِيْة التسجيل أولاً، والتي سنعرفها بالتفصيل وبالتحديد فِيْ الأسطر التالية من هذه المقالة. من أجل معرفة هذا بالتفصيل وبدقة.

التسجيل المسبق بالجامعة 2022

أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2022-2023 من خلال موقع الإرشاد esi dz. حيث يحصل الطالب بعد ذلك على ورقة درجاته الخاصة. تحتاج إلى طباعة بطاقة أمنية تحتوي على قائمة بالتخصصات وأسماء الكليات التي يمكنك من خلالها اختيار رغباتك وفقًا لذلك.

املأ نموذج الطلب “بطاقة أمنية” واستخرج قائمة الأشخاص المسموح لهم بالتسجيل ليتمكن الطالب من الوصول إليها موقع وزارة التعليم العالي

اختر عبارة (شعبي يسمح لي)

يجب على الطالب التحَلْي بالصبر عند ملء بطاقة رغباته وتحديد 6 رغبات إلزامية على الأقل بترتيب تفضيلي تنازلي

تأكيد التسجيل الأولي الخاص بك مع إمكانية تعديل الخيارات على بطاقة Wish Card بين 25 و 26 يوليو 2022

بعد ذلك مباشرة، ستتم عملية ة الرغبات من 27 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

سيتم الإعلان عن نتائج الدليل عبر الخط بعد ظهر يوم 3 أغسطس.

أيضًا، يمكن لجميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاختيار من بين خياراتهم العشرة أو الستة ملء بطاقة Wish Card مرة أخرى. خلال الفترة المشار إليها بين 4 و 6 أغسطس 2022، على أن تتم معالجتها من قبل لجان وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر.

أوراق التسجيل الجامعية

للتسجيل النهائي للالتحاق بالجامعة فِيْ الجزائر، يجب أن يكون الطالب مصحوبًا بمجموعة من المستندات. والتي تم عرضها على النحو التالي

نسخة طبق الأصل من كشف درجات شهادة البكالوريا لعام 2022

(02) صورة

رسوم التسجيل 200 دينار.

نوصيك هنا بنهاية هذا المقال، الذي نتحدث فِيْه بالتفصيل وبالتحديد عن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها لطلاب المدارس الثانوية فِيْ الجزائر إجراء عملية التسجيل المسبق لجامعة 2022.