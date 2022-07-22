التسجيلات الجامعية 2022 .. رَابِطْ موقع التسجيلات الأولية و بطاقة الرغبات الجامعية 2022 لطلاب البكالوريا

يسعى طلاب المدارس الثانوية فِيْ الجزائر للحصول على رسوم جامعية 2022 والدخول إليها 2022 موقع الرسوم الدراسية التمهِيْدية للكلية. من أجل ملء بطاقة جامعية، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي بدولة الجزائر عن افتتاح البوابة الرقمية للالتحاق بالجامعة للطلاب الذين اجتازوا بنجاح مرحَلْة البكالوريا خلال العام الدراسي الحالي 2022. وفِيْ نفس السياق سمحت الوزارة لطلابها بتسجيل رغباتهم إلكترونياً من خلال موقع الإرشاد essi.dz. أدناه سنناقش معك جميع تفاصيل عملية التسجيل فِيْ الجامعة الحالية.

الرسوم الجامعية 2022

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي الجزائرية، فإن الالتحاق الأولي بالجامعة 2022. ويبدأ فِيْ الحادي والعشرين (21) من يوليو الجاري ويستمر حتى الرابع والعشرين (24) من الشهر نفسه. وفِيْ السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة مكّنت الطلاب من إتمام هذه المرحَلْة إلكترونيًا من خلال موقع التسجيل الجامعي 2022 orientation.esi.dz. دون الحاجة للذهاب إلى مختبرات التسجيل فِيْ الجامعات كَمْا تم سابقاً.

2022 موقع الرسوم الدراسية التمهِيْدية للكلية

وهنأت وزارة التعليم العالي الطلاب الناجحين بعد حصولهم على كشف درجات الثانوية العامة من خلال المؤسسة التعليمية. الدخول إلى موقع الويب الخاص بالتسجيل الأولي بالجامعة 2022، حيث يجد كل طالب وَظْائِفْ وأسماء الجامعات التي يمكنهم من خلالها بسهُولة اختيار رغباتهم. مع ملاحظة أنه يمكن للطالب تعبئة استمارة رغباته من ست إلى عشر رغبات، حسب الحد الأدنى لمتوسط ​​التخصص. وفِيْ السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة اختيار كل طالب بعناية ودقة حسب رغباته وإتمام عملية التسجيل للمرحَلْة الأولية بنجاح.

موقع التسجيل بالكلية

فِيْ السطور التالية سنراجع معكَمْ تفاصيل خطوات التسجيل بالجامعة من خلال orientation.esi.dz. والذي يتم على النحو التالي

بادئ ذي بدء، انتقل إلى موقع التسجيل بالجامعة. التوجه .esi.dz

بعد ذلك، أدخل كلمة المرور المرفقة ببيان نقاط المدرسة الثانوية.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل سيجد الطالب جميع المهن وأسماء الجامعات الجزائرية المتاحة.

يدخل الطالب فِيْ السباقات والتقسيمات التي تتوافق مع نقاطه حسب الحد الأدنى.

بعد الانتهاء من عملية تعبئة بطاقة الرغبة بالكلية، يمكن للطالب طباعة بطاقة طلب الكلية.

بطاقة أمنيات الكلية 2022

أوضحت وزارة التعليم العالي بخصوص بطاقة الأمنيات الجامعية لعام 2022، ويمكن للطالب تغيير رغباته خلال الفترة التي يتوفر فِيْها التسجيل، وهِيْ من 21 إلى 24 يوليو 2022.