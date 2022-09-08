التسجيل بالرخصة المهنية 1444 رابط تسجيل في اختبار المعلمين ،كما أعلنت هيئة التعليم والتدريب مؤخراً في السعودية على ضرورة حصول المعلمين والعاملين في مجال التدريس على الرخصة المهنية ،وذلك ضمن أحد الشروط الموضوعة من الوزارة لكلا الجنسين بالإضافة الى تحديد مواعيد الاختبارات التي ستعقد بشكل إلكتروني وفق عمليات القياس المناسبة للاختبار في المركز الوطني.

تسجيل الرخصة المهنية 1444

فِيْ المقام الأول نود أن نوضح ماهِيْة الشهادة المهنية للمعلمين، حيث إن هِيْئة تقويم التعليم والتدريب تعرفها بأنها الوثيقة الصادرة عن الهِيْئة وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلاً لممارسة التدريس. أو مهنة التدريس وفق مستويات محددة وفترة زمنية محددة.

يعد اجتياز امتحان الترخيص المهني أحد متطلبات الحصول على الترخيص المهني، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا 38 تخصصًا. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن الحاجة إلى شغل بعض المناصب التعليمية وأبرزت الحاجة إلى الحصول على ترخيص مهني. كشرط من شُروطْ القبول فِيْ الوظيفة التي يتقدم لها المعلم.

أوضح مركز قياس مواعيد التسجيل لامتحانات الرخصة المهنية العامة والمتخصصة اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن الاختبارات يتم تسجيلها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام الترخيص الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه من خلال المقال. يمكنه القيام بذلك مع ما يلي.

متى يبدأ تسجيل الرخصة المهنية 1444

يتساءل العديد من المعلمين الراغبين فِيْ إجراء اختبار الترخيص المهني للعام الحالي عن مَوعِد فتح التسجيل فِيْ اختبار المعلم من خلال موقع الترخيص الإلكتروني، لذلك نقدم مواعيد التسجيل على النحو التالي:

بدأ التسجيل لامتحان الترخيص المهني التربوي العام والمتخصص “رجال” فِيْ 29 أغسطس 2022 م الموافق 2 صفر 1444 هـ، ويستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022 م، الموافق 2 صفر صفر. تاريخ ربيع الأول 12، 1444 هـ.

يبدأ التسجيل فِيْ اختبار الرخصة المهنية التربوية العامة والمتخصصة “نسائي” فِيْ 5 سبتمبر 2022 م الموافق 9 صفر 1444 هـ، ويستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022 م، الموافق 9 صفر. عام 1444 هـ، بتاريخ 2 جمادى الأولى 1444 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من تاريخ فتح باب التسجيل فِيْ اختبارات التأهِيْل المهني العامة أو التخصصية حسب المواعيد المبينة أعلاه، سيتم تفعيل أيقونة “سجل الآن” بجوار الاختبار المقابل للمستفِيْد من خلال الصفحة الرسمية. موقع هِيْئة تقويم التعليم والتدريب، نظام الترخيص الإلكتروني، للراغبين فِيْ التسجيل للحصول على الرخصة المهنية الآن، يمكنهم القيام بذلك من خلال الرَابِطْ المرفق.

الارتباط بنظام الترخيص الإلكتروني

التسجيل لاختبار الترخيص المهني للمعلمين متاح بمجرد وصول التاريخ المحدد عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام الترخيص لهِيْئة تقييم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مواعيد امتحانات ترخيص المعلم المحترف 1444

تم تحديد مواعيد اختبارات الترخيص المهني للمعلمين والخريجين من قبل هِيْئة تقويم التعليم والتدريب، وفق الجدول الزمني الذي تحدده الهِيْئة، وستقام اختبارات الترخيص فِيْ المواعيد المبينة أدناه. استمرار

يبدأ اختبار التعليم العام فِيْ 11 نوفمبر 2022 م الموافق 17 ربيع الثاني 1444 هـ ويستمر حتى 14 نوفمبر 2022 م الموافق 20 ربيع الثاني 1444 هـ. .

تبدأ فترة الاختبار التخصصي فِيْ 21 يناير 2023 م الموافق 28 جمادى الثانية 1444 هـ وتستمر حتى 25 يناير 2023 م. الموافق 3 رجب 1444 هـ.

المواعيد المهتمة المَوعِد النهائي للتسجيل فِيْ الامتحان # تراخيص_مهنية للعمل التربوي. pic.twitter.com/vkQHQYbKpv – الاهتمام بالمستفِيْد (EtecCare) 15 أغسطس 2022

شروط الحصول على الرخصة المهنية 2022

للتسجيل فِيْ امتحاني التأهِيْل المهني للمعلمين من خلال نظام الترخيص، يجب استيفاء المواعيد المحددة للتسجيل لامتحانات الرجال والنساء، والتي يمكن تسجيلها وإصدارها من خلال الموقع الإلكتروني لهِيْئة تقويم التعليم والتدريب. قبل الدخول لإصدار رخصة المعلم، يجب التحقق أولاً من شُروطْ إصدار الرخصة المهنية على النحو التالي

الحصول على الدرجة العلمية المناسبة وفق شُروطْ الجهات المختصة. إكَمْال سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية. يوفر امتحانات مهنية “عامة وتعليمية متخصصة” صالحة من خلال موقع الترخيص. تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كَمْا هُو موضح بالصورة التالية

كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني

يتم التسجيل فِيْ اختبار الترخيص المهني باتباع رَابِطْ التسجيل الرسمي المرفق، ثم تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال البوابة الوطنية الموحدة للدخول عن طريق ملء بيانات أبشر، ثم الانتقال إلى أيقونة “الاختبارات” واختيار (الاختبارات العامة – الاختبارات المتخصصة) )، ويتم التقديم وفق المواعيد الرسمية المعلنة والمعلنة من قبل الهِيْئة.

وأعلن أن الهِيْئة ستكون قادرة على إصدار الرخصة المهنية للوَظْائِفْ التعليمية للمتقدمين الذين اجتازوا كلا الاختبارين، وقد مر أكثر من عام ميلادي منذ إعلان نتائج الاختبار الأخير.

سجل لامتحان ترخيص المعلم المحترف

قبل التقدم لاختبار الترخيص المهني لمعلم أو خريج، تجدر الإشارة إلى أن جميع القواعد المعلنة تنطبق على المعلمين والراغبين فِيْ متابعة ومتابعة مهنة التدريس فِيْ القطاعين العام والخاص فِيْ المملكة وفِيْ المملكة المتحدة. فِيْ حالة الحصول على ترخيص تكون مستوياته كالتالي

رخصة المعلم

مدرس ممارس.

مدرس متقدم.

مدرس خبير.

التسجيل بالرخصة المهنية 1444 رابط تسجيل في اختبار المعلمين كذلك تقدم الوزارة عدد من الخدمات التي تهدف الى تنمية مهارات المعلم التكنولوجية والتعليمية وذلك بعد التوجه بشكل كبير الى التعلم عن بعد وعقد الاختبارات الإلكترونية وسهولة التواصل.