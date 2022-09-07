خطوات التسجيل عبر موقع العودة للمدارس ومنصة مدرستي للسعودية ،يطرح عدد من الطلبة وأولياء الأمور الكثير من الأسئلة التي تخص الإلتحاق والتسجيل في موقع مدرستي التي أطلقته وزارة التربية والتعليم مؤخراً لمتابعة التطورات والأحداث التعليمية وتواصل المعلم مع طلابه بشكل مستمر ،كذلك متابعة عمليات التقييم للطلاب بشكل إلكتروني والمواعيد الخاصة بالإجازات.

خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي السعودية 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عدة خطوات يجب اتباعها عند التسجيل فِيْ منصة مدرستي، وخطوات التسجيل من خلال موقع العودة إلى المدرسة وإنشاء حساب على منصة مدرستي للتعليم عن بعد هِيْ:

تسجيل الدخول إلى رَابِطْ منصة المدرسة التعليمية السَعُودِيْة.

ثم اضغط على العودة إلى المدرسة.

انقر فوق تسجيل جديد وأدخل كافة بيانات الطالب مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف، وإذا لم يكن الطالب سعودي الجنسية فِيْجب عليك إدخال رقم الإقامة.

ثم انقر فوق مربع الاختيار.

انتظر الرمز الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل، واكتبه فِيْ الحقل المخصص.

أخيرًا، ثم انقر فوق Captcha.

خطوات التسجيل الجديدة على موقع العودة إلى المدرسة 1444

من خلال رَابِطْ وزارة العودة إلى المدرسة السَعُودِيْة، يمكن للطلاب التسجيل على موقع العودة إلى المدرسة بحساب جديد باتباع ما يلي:

أدخل رَابِطْ الموقع الإلكتروني للعودة إلى المدرسة 1444.

أدخل رقمًا قياسيًا جديدًا واكتب جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

انقر فوق التحقق.

أدخل الرمز المرسل إلى الهاتف.

انقر فوق التحقق.

تحقق من جميع البيانات الموجودة فِيْ مربع التسجيل.

يمكن للطالب التسجيل.

ما هي منصة مدرستي

منصة مدرستي هِيْ منصة تعليمية عن بعد سعودية تم إنشاؤها من قبل وزارة التعليم السَعُودِيْة كحَلْ بديل للطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة والازدحام للحد من الإصابة بفِيْروس كورونا المنتشر فِيْ الدولة، حيث أن جميع المواد الدراسية لجميع المستويات التعليمية من خلال هذه المنصة.

خطوات التسجيل عبر موقع العودة للمدارس ومنصة مدرستي للسعودية كما ووفرت الوزارة عدد من التسهيلات لدخول الطالب الى المنصة وتعاون المدارس ،بالإضافة الى أن المنصة كان أول ظهور لها خلال جائحة كورونا والمساعدة على التغلب على الفاقد التعليمي لدى الطلبة.