رابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وشروط التقديم ،تعتبر من أخر الخدمات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية والخاصة بتنمية مهارات المعلمين علمياً وتكنولوجياً وذلك بعد جائحة فيروس كورونا والتي سببت فاقد تعليمي كبير للطلبة ،بالإضافة الى سهولة التواصل بين المعلمين والطلاب بشكل متزامن وعبر البرامج الإلكترونية التي تتيح اللقاء المباشر.

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يبحث الكثير من الراغبين فِيْ الحصول على رخصة مهنية للمعلمين 1444 عن تاريخ التقديم، حيث تبين أن مَوعِد التقديم بدأ فِيْ 29 أغسطس 2022، مع العلم أنه سيستمر حتى 8 أكتوبر من هذا العام، وتقييم التعليم. قامت الهِيْئة بتخصيص موقع إلكتروني رسمي يمكنك الوصول إليه للتسجيل فِيْ الرخصة المهنية للمعلمين، سنشرح ذلك بالتفصيل من خلال الخطوات التالية.

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

لمعرفة خطوات التسجيل يجب اتباع الآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع هِيْئة تقويم التعليم والتدريب عبر الإنترنت.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة، بما فِيْ ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، وكذلك رقم التحقق الظاهر فِيْ المقدمة، ثم قم بتسجيل الدخول.

ستصل رسالة نصية وبعد ذلك سيتم تسجيل دخولك إلى حساب المدرس، انقر فوق الاختبارات، ثم انقر فوق زر التسجيل.

يشار إلى أنه سيتم نقلها مباشرة إلى رَابِطْ قياس القياس ومن خلاله سيتم التحقق من البيانات، وبالتالي، إذا كان من الضروري تعديل البيانات، فسيتم القيام بذلك.

عرض الشُروطْ ثم استكَمْال باقي البيانات ومن خلالها سيتم حجز المَوعِد والمدينة والتعرف على المكان.

يمكنك إضافة بيانات الاختبار، وسوف يتعرف على نوع الاختبار والتخصص، وكذلك معرفة رقم المقعد، ومن ثم الذهاب إلى هذا الاختبار فِيْ التاريخ المحدد.

شروط الترخيص المهني للمعلمين

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس.

يجب أن تفِيْ بمتطلبات سنوات الخدمة.

يجب أن يكون الطالب قد حصل على نسب مئوية محددة فِيْ الاختبار، مع مراعاة مهنة الأستاذ.

يجب على مقدم الطلب دفع رسوم الترخيص.

رابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وشروط التقديم كذلك وضعت الوزارة الشروط والإجراءات اللازمة للدخول والالتحاق باختبارات الرخصة المهنية وبهدف الصعود بالعملية التعليمية التعلمية نحو الأفضل وأساليب التقويم السريعة والفورية للطالب.