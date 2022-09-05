التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمات tpl.etec.gov.sa الرابِط ،صرحتهيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل رسمي بتاريخ ال29 من شهر أغسطس الماضي لعام 2022م عن بداية التسجيل لنظام التراخيص الإلكترونية ،مؤكدين أن عمليات التسجيل مستمرة لغاية تاريخ ال8 من شهر أكتوبر القادم وفق الشروط والإجراءات المتاحة والتي تطبق على الرجال والنساء.

سجل لامتحان الترخيص المهني 1444

تهتم المملكة العربية السَعُودِيْة بالعملية التعليمية وموظفِيْها لبناء الأجيال من أجل النهُوض بالمجتمع والعمل على تنميته. لهذه المهارات، لدرجة أنه مؤهل فِيْ مهنة “التدريس”.

ولكي ينفذ المعلم رسالته بالكامل تجاه طلابه ووطنه ومهنته، يجب أن يكون لديه المهارات والخبرات والقدرات التي تساهم فِيْ نجاحه، لذلك يتم اختيار المعلمين ذوي الكفاءة والقدرة والمسؤولية وفقًا للمهنية المعايير التي تضمن الجودة والكفاءة لزيادة كفاءة التعليم ونتائجه، والتي تم من أجلها إنشاء اختبارات الترخيص المهني للمعلمين والمعايير لاختيار الأشخاص المؤهلين القادرين على تنفِيْذ الرسالة العظيمة بالطريقة المرجوة. .

يتم اختيار الأكثر تأهِيْلاً لشغل المناصب التعليمية لمن لديهم رخصة مهنية فقط، حيث تنص وزارة التربية والتعليم فِيْ إعلانها عن الوَظْائِفْ على ضرورة الحصول على رخصة مهنية للمتقدمين كأحد متطلبات التوظيف. .

تم بناء اختبارات الكفاءة المهنية للمعلمين وفق الضوابط التي أقرها المجلس. تنطبق هذه الضوابط على المعلمين والراغبين فِيْ ممارسة مهنة التدريس فِيْ القطاعين العام والخاص بالمملكة. يعد اجتياز اختبار الترخيص المهني أحد متطلبات الحصول على الترخيص.

الارتباط بنظام الترخيص الإلكتروني

يمكن التسجيل لامتحانات المعلمين عن طريق الدخول إلى نظام التراخيص الإلكتروني لهِيْئة تقويم التعليم والتدريب ثم اتباع خطوات التسجيل للحصول على التراخيص المهنية.

رَابِطْ التسجيل لامتحان الترخيص المهني 1444 (tpl.etec.gov.sa).

مواعيد التسجيل فِيْ امتحانات الترخيص المهني

حسب المواعيد المحددة من قبل هِيْئة تقويم التعليم بخصوص بداية ونهاية التسجيل للامتحانات العامة والمتخصصة، بدأ موقع نظام التراخيص المهنية باستلام طلبات التسجيل فِيْ الرخص المهنية العامة والمتخصصة للرجال، اعتبارًا من التاسع والعشرين من أغسطس عام 2022 م إلى الثاني. من صفر 1444 م ح.

ومن المقرر أن تستمر عملية تسجيل المعلم حتى تاريخ الثامن وشهر أكتوبر 2022 م الموافق الثاني عشر من ربيع الأول 1444 هـ.

يبدأ التسجيل لامتحان الترخيص المهني 1444 التعليم العام والمتخصص للمرأة فِيْ 5 سبتمبر 2022 م الموافق 9 صفر 1444 هـ ويستمر حتى 26 نوفمبر 2022 م الموافق تاريخ 9 صفر. من جمادى الأولى 2 سنة 1444 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يتكون من قسمين (اختبار التعليم العام – الاختبار التخصصي)، وعدد التخصصات التي تقرها الهِيْئة ثمانية وثلاثون.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمات tpl.etec.gov.sa الرابِط كما أكدت الهيئة عن قبول العاملين ضمن وزارة التعليم على رخصة مهنية لتطوير مهاراته العلمية والعملية ومواكبة التطوير الذي يشهده العالم من أجل مصلحة الطالب والمعلم.