كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 2022 عبر رابِط هيئة تقويم التعليم etec.gov.sa ،تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية بالتطوير والتحسين لكافة المجالات التي تخدم الطالب والمعلم ،ومنها إصدار القرار الاجباري للمعلمين بضرورة اخذ الرخصة المهنية وفق عدة مستويات وبما يؤهل المعلم ويجعله قادراً على مواصلة التدريس في شتى الظروف الطارئة.

التسجيل لامتحان الترخيص المهني

يتم التسجيل فِيْ اختبار الترخيص المهني لمن يرغب فِيْ العمل فِيْ وَظْائِفْ تعليمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمزاولة مهنتهم وفق الأنظمة والتعليمات من خلال منصة نظام الترخيص المهني لشاغلي التعليم. تبدأ رخصة المعلم على النحو التالي:

المعلمون الذكور فِيْ 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444،

يبدأ تسجيل المعلمات فِيْ 5 سبتمبر 2022 الموافق 9 صفر 1444.

سيبدأ الامتحان العام فِيْ 11 نوفمبر 2022 حتى 14 من نفس الشهر.

يبدأ الامتحان التخصصي من 21 يناير 2023 حتى 25 يناير 2023.

الرخصة المهنية للمعلمين

تهتم المملكة العربية السَعُودِيْة بالعملية التعليمية والمعلم لبناء الأجيال ورقي المجتمع وتطوره، حيث يعتبر المعلم أهم قطب فِيْ العملية التعليمية وركيزة أساسية لها. يتم تجديد الرخصة المهنية للمعلمين خلال فترة زمنية معينة.

امتحان الترخيص المهني للمعلمين 1444

يعتبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين جواز سفر للمعلم للعمل فِيْ مجال التعليم فِيْ وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة. للحصول على فرصة عمل فِيْ وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة يشترط للراغبين فِيْ العمل بمهنة التدريس اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، والجدير بالذكر أن الاختبار يهدف إلى تحديد المهارات والخبرات والقدرات التعليمية والتخصصية للمعلمين لاختيارهم من ذوي المؤهلات العالية والقادرين على أداء رسالتهم التربوية على أكَمْل وجه، والقيام بالمهام المنوطة بهم لزيادة كفاءة التعليم.

امتحان الترخيص المهني

فِيْ سياق ذلك، يتم إجراء الاختبار وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل مجلس تقييم التعليم والتدريب، بينما الاختبار هُو اختبار ذو شقين لجميع المعلمين ويتضمن الاختبار مجالات (القيم والمسؤوليات المهنية – المعرفة المهنية – الالتزام بالقيم الإسلامية المعتدلة، والأخلاق المهنية، وتعزيز الهُوية الوطنية، والتطوير المهني المستمر، والتفاعل المهني مع المربين والمجتمع، والإلمام باللغة والمهارات الكَمْية، ومعرفة محتوى التخصص وطرق تدريسه، وجزء خاص فِيْ التخصص أو المجال الذي يرغب المتقدم من خلاله فِيْ الحصول على وَظْائِفْ أخرى فِيْ تخصصه، عدد التخصصات المعتمدة 38.

كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني

تتيح هِيْئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للمعلمين الراغبين فِيْ دخول مهنة التدريس إمكانية التسجيل إلكترونيًا لامتحان ترخيص المعلم المهني 1444 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهِيْئة التعليم والتدريب. tpl.etec .gov.sa باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لهِيْئة تقويم التعليم

الوصول إلى “نظام الترخيص المهني لوَظْائِفْ التدريس”.

أدخل اسم المستخدم – كلمة المرور

تسجيل الدخول إلى أبشر

أدخل كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى الهاتف المحمول المسجل، ثم “متابعة”.

تحقق من البيانات المسجلة، املأ البيانات الناقِصَّة، ثم “إرسال”.

انقر فوق علامة التبويب الاختبارات ثم انقر فوق “تسجيل الآن” بجوار الاختبار التعليمي العام أو التخصصي، حسب المتاح.

اقبل تعليمات “الإعلان”، ثم انقر على “التالي”.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بنوع الدراسة أو المؤهل، ثم ما يلي.

حدد مدينة أو مدينة دخول الاختبار، ثم التالي.

حدد وقت الاختبار المسائي أو الصباحي، ثم انقر فوق “التالي”.

سيتم فتح صفحة بيانات الاختبار، تحقق منها لتأكيد البيانات.

انقر فوق التسجيل للتجربة، ثم انقر فوق التالي.

اختر طريقة دفع الرسوم التجريبية المتاحة أدناه.

يجب دفع الرسوم فِيْ غضون 48 ساعة من وقت التسجيل.

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 2022 عبر رابِط هيئة تقويم التعليم etec.gov.sa كذلك تساعد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة التدريب والتعليم في عمليات تقييم المعلمين والطلاب ومواصلة العملية التعليمية على مدار اليوم وتطوير المهارات التكنولوجية للطرفين.