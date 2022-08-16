التسجيل في التكوين المهني lnscription OFPPT 2022 ،تعتبر من أكثر الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تقدمها البلاد وذلك من أجل التسهيل على الطلبة ما دون عمر ال30 سنةوالحاصلين على الدرجات العلمية مثل البكاوريوس وما يعادلها من شهادات ،بالإضافة الى أن الخدمة مفتوحة للمرشحين التي تتراوح أعمارهم بين 50 و 30 سنة في السنة السادسة من التعليم الإبتدائي.

التسجيل في التكوين المهني 2023

تعد خدمة التسجيل في التكوين المهني lnscription OFPPT من أكثر محاطات البحث على مؤشرات البحث الإلكتروني في الأوقات الأخيرة ،بالإضافة الى أنها ستنطلق عمليات التسجيل بتاريخ ال12 من شهر مايو وينتهي بتاريخ ال29 من شهر يوليو لعام 2022م ،كما وضعت مصاريف التسجيل الخاصة بميع المستويات وهي كما يلي:

800 درهم : تخصص تقني

550 درهم :تخصص تأهيلي

800 درهم :تخصص تكوين مرادف لمستوى تقني

التسجيل في التكوين المهني lnscription OFPPT 2022

كما تسائل الكثير من رواد ونشطاء السوشيال ميديا عن التسجيل في التكوين المهني lnscription OFPPT وطريقة الالتحاق بها ،سنذكر فيما يلي كيفية التسجيل والوثائق المطلوبة:

صورتان شخصية للمتقدم

ملف التوجيه الخاص بالمرشح

شهادة مدرسية لأعلى مستوى

صورة عن شهادة البكالوريوس مصدقة من الجهات الرسمية

صورة عن بطاقة التعريف الخاصة

موقع التسجيل في التكوين المهني 2022

كما ذكرنا سابقاً عن توفير الموقع الإلكتروني للتسجيل في التكوين المهني lnscription OFPPT 2022 وألية الالتحاق ،بالإضافة الى وضعها لعدد من الشروط الخاصة وهي:

المستوى التقني للمرشحون الذي لا يزيد عمرهم عن 30 سنة منذ بداية التكوين

المستوى التقني الذي يقبل الطلاب الذي لا تتجاوز أعمارهم عن 30 سنة وحصوله على درجات علمية .

مستوى التخصص الذي يقبل المرسحون في السنة لسدسة لطلاب الإبتدائي وصولاً الى الدرجات العليا من 15 الى 30 سنة.

التسجيل في التكوين المهني lnscription OFPPT 2022 كما يتوفر لديهم مستوى التأهيل الذي يسمح للمرشحون بالتقديم الى المؤسسة ،ومن بداية عمر 15 حتى نهاية السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية ووصولا الى التخرج من البكالوريا والحصول على الشهادة المصدقة.