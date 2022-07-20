التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 بوابة القبول ، حيث انه دائماً ما يتم التسائل حول الطرق أو كيفية التسجيل داخل الجامعات للطلبة الجدد ، ويعد هذا الأمر من الأمور المهمة التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل عنها الجامعة السعودية التي قدمت عددًا كبيرًا من التخصصات المهمة ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

الجامعة السعودية الالكترونية

تعد الجامعة السعودية الإلكترونية إحدى مؤسسات التعليم العام السعودية التي تتبع وزارة التربية والتعليم مباشرة، وتقع في العاصمة الرياض. ومجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية يتم تقديمها من خلال نوافذها التي تم تخصيصها لهذا الغرض. أما إنشاء الجامعة فقد كان في العاشر من رمضان عام 1432 هـ تنفيذاً لأحكام المرسوم الملكي الصادر في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-.

شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن عدد من الشروط المهمة لقبول تسجيل المتقدمين من الذكور والإناث في تخصصات الجامعة، كان أبرزها ما يلي

شروط القبول لدرجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم السعودية. يشترط إرفاق تصديق رسمي من وزارة التربية والتعليم إذا كانت الشهادة من أي جهة خارج المملكة. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة حديثة ولم يمر أكثر من خمس سنوات. يشترط في الطالب المتقدم للجامعة أن يكون سعودي الجنسية أو أجنبيًا من أم سعودية. يجب إرفاق جميع البيانات والمعلومات بالموقع الرسمي للجامعة بشرط أن تكون ضمن المواعيد التي تحددها الجامعة.

إثباتات شروط التسجيل الموحد للطلاب يشترط إرفاق أصل شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى إرفاق كشف درجات رسمي للطالب، بشرط أن يكون مصدر التعليم المملكة العربية السعودية. يجب إرفاق الأصل من معادلة الشهادة الرسمية شريطة أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم السعودية في حال كانت الشهادة الثانوية صادرة عن جهة خارجية. يجب على الطالب إرفاق نسخة أصلية من البطاقة الوطنية، والتي يجب أن تكون سارية المفعول، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الإقامة للطالب المقيم على أراضي المملكة. يجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية لوالدة الطالب في حال كان الطالب أجنبياً وأم سعودية.



كيفية القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية للطلبة المستوفين لشروط ومعايير القبول تتم إلكترونيًا وفق الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي للقبول مباشرة.

انقر فوق علامة التبويب “التسجيل الآن” من القائمة.

نكتب عنوان البريد الإلكتروني للطالب الراغب في قبوله في الحقول الخاصة.

نقوم بإنشاء كلمة مرور شخصية للطالب ثم إجراء التحقق اللازم.

انقر فوق علامة التبويب (إنشاء حساب) الموجودة في القائمة أسفل الشاشة.

نحن نتخذ الخطوات لتأكيد الحساب الشخصي في الجامعة عبر رسائل البريد الإلكتروني.

العودة مع الموقع إلى بوابة القبول مرة أخرى.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم (البريد الإلكتروني) وكلمة المرور الشخصية الخاصة بك.

اكتب رقم الهوية الوطنية، ثم اكتب تاريخ ميلاد الطالب في الحقول المخصصة لكل منها.

أدخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة في الأماكن التي تم تخصيصها لها، ثم اضغط على علامة التبويب (تأكيد).

اضغط على خيار (التالي) بعد التأكد من صحة المعلومات.

أدخل رقم الهاتف المحمول الشخصي لمقدم الطلب، ثم نعمل على تأكيد الرقم عبر الرسائل والرمز.

حدد العنوان الدقيق لمقدم الطلب، ثم اضغط على (التالي).

أدخل تفاصيل الخبرات السابقة لمقدم الطلب (إن وجدت).

انقر فوق “تأكيد” عند الانتهاء.

انتقل بالموقع إلى أيقونة (طلبات التسجيل) في القائمة اليمنى.

انقر فوق علامة التبويب (إنشاء طلب جديد).

اختر مرحلة الدراسة ثم اضغط على (التالي).

اختر تفاصيل الشهادة الثانوية العامة التي يحملها الطالب الجديد.

اكتب الخيارات التي تناسب اختبار القدرات العامة للطالب.

أدخل الإشارة الخاصة الموجودة باللغة الإنجليزية (في حالة خضوع الطالب للاختبار).

انقر فوق خيار (التالي) الموجود في الأسفل.

اختر رغبات الدراسة والمسارات التي يريدها الطالب حسب ترتيبها ثم اضغط على (تأكيد).

تخصصات الجامعة السعودية الالكترونية

قدمت الجامعة السعودية الإلكترونية مجموعة واسعة من التخصصات الهامة التي تضمن تنوع الطالب المتقدم، لإتاحة الفرصة لاختيار التخصص المثالي والملائم. أبرز هذه التخصصات حسب الجدول التالي

تخصص ادارة اعمال وسائل الإعلام الرقمية التجارة الإلكترونية تكنولوجيا المعلومات الصحة العامة علم البيانات علوم الكمبيوتر قانون اللغة الانجليزية تمويل محاسبة المعلوماتية الصحية في الاحساء الذكور والإناث الذكور والإناث غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث في الدمام الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث في الرياض الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث في القصيم الذكر الذكور والإناث غير متوفر ذكور فقط غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ذكور فقط في المدينة المنورة الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث غير متوفر ذكور فقط غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث الذكور والإناث في أبها غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث الذكور والإناث ذكور فقط غير متوفر غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث في تبوك غير متوفر غير متوفر غير متوفر ذكور فقط غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ذكور فقط غير متوفر ذكور فقط ذكور فقط في جيزان الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث في جدة الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث ذكور فقط غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث الذكور والإناث في حائل غير متوفر الذكور والإناث الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث في نجران الذكور والإناث الذكور والإناث غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر الذكور والإناث غير متوفر غير متوفر الذكور والإناث

تسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 بوابة القبول

يمكن للمتقدمين من المملكة العربية السعودية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال بوابة القبول التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات الطلاب والتي يمكن زيارتها “”، حيث توفر عددًا كبيرًا من الخيارات التي يمكن من خلالها التعرف على التخصصات والشروط وغير ذلك.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شتحدثنا لكم حول أهم التفاصيل التي تتعلق بالتسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 بوابة القبول ، و التعرف على تخصصات الجامعة السعودية الالكترونية و كيفية القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 .