التسجيل في الدعم الريفي reef للنساء 1444 ومعرفة الشروط والخطوات ،كما أوضحت وزارة البيئة السعودية مؤخراً عن تقديم الدعم الريفي لبعض السيدات والعاطلات عن العمل وذلك بهدف سد الاحتياجات الأسرية وتحسين الظروف الاقتصادية لدى الأسر محدودة الدخل ،بالإضافة الى التأثير الإيجابي على البيئة السعودية وتصدير المنتجات الزراعية بشكل إيجابي.

شروط الالتحاق بالدعم الريفي للمرأة 1444

تبذل المملكة العربية السَعُودِيْة جهُودًا كثيرة لرفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين، رجالًا ونساءً، من خلال تقديم الدعم الشهري. لذلك يبحث الكثير من سكان المملكة العربية السَعُودِيْة عن شُروطْ التسجيل للحصول على الدعم، ولمعرفة الشُروطْ اتبع ما يلي:

هذا الدعم متاح فقط للنساء اللواتي يحملن الجنسية السَعُودِيْة.

يتم تقديم هذا الدعم للأشخاص الذين لم يتلقوا دعمًا آخر من قبل.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مصرفِيْ صالح لتقديم الدعم فِيْه.

لا تحصل النساء دون سن 21 عامًا على هذا الدعم.

يمكن الحصول عليها من غير المواطنين طالما لديهم بطاقة تنقل.

يجب ألا تعمل فِيْ مؤسسات حكومية أو خاصة للحصول على هذا الدعم.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي للمرأة لعام 1444

يمكن معرفة الخطوات بالتفصيل من خلال ما يلي:

اشتراك منصة ريف.

انقر فوق إنشاء حساب.

أدخل جميع البيانات المطلوبة رقم التعريف بالإضافة إلى كلمة المرور، كَمْا يلزم إدخال رقم الهاتف المحمول.

راجع البيانات ثم انقر فوق كلمة إنشاء حساب.

يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تم إنشاؤه على منصة دعم Reef.

انقر فوق إرسال وأدخل جميع المعلومات المطلوبة.

إذا كنت قد أكَمْلت إرسال جميع البيانات والمستندات المطلوبة، فانقر فوق إرسال الطلب.

سيتعين عليك الانتظار بعض الوقت حتى تتم ة الطلب، وستتلقى رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي أدخلت رقمه لتأكيد الشحنة.

التسجيل في الدعم الريفي reef للنساء 1444 ومعرفة الشروط والخطوات كما وأتاحت الوزارة تقديم الطلبات للاستفادة من الدعم بشكل إلكتروني مع إرفاق المستندات الثبوتية للمرأة بالإضافة الى مطابقة الشروط والإجراءات الموضوعة من الوزارة لقبول الطلبات.