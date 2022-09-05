رابِط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ،تعتبر من أكثر الخدمات نجاح وتطوير للموظفين في مجال التعليم من أجل الصعود بالجانب العلمي في السعودية ،والحصول على كافة التعليمات والدورات والمؤهلات بهدف التطوير في سير العملية التعليمية والتواصل بشكل سهل مع الطاقم الإداري والطلاب والمدارس لتزويدهم بكل ما هو جديد ومتطور.

مواعيد التسجيل لامتحانات الترخيص المهني

بدأ الموقع الرسمي لنظام الرخصة المهنية استقبال طلبات التسجيل فِيْ الرخصة المهنية ابتداء من التاريخ الميلادي 29 أغسطس لهذا العام الميلادي 2022 الموافق للتاريخ الهجري 2 صفر 1444 هـ، ومن المقرر أن وتستمر عملية التسجيل فِيْ التاريخ الميلادي حتى الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل 2022 م والذي يوافق التاريخ الهجري الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444، وكل هذه المعلومات تشير إلى المعلمين الذكور. تخصص للنساء من تاريخ 5 سبتمبر 2022 الموافق للتاريخ الهجري 9 صفر 1444، ويستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022 م، الموافق للتاريخ الهجري من جمادى الأولى 1444.

رابط وخطوات التسجيل فِيْ الرخصة المهنية

اشتراك الرابط الرسمي لهيئة التعليم والتدريب

دخلنا من “الوصول الوطني الموحد”.

ثم اكتب كلمة المرور واسم المستخدم.

ثم اكتب رمز التحقق، ثم انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

سيتم إرسال رمز LCD عبر رقم الهاتف المسجل فِيْ أبشر.

ثم عليك كتابة الكود فِيْ المكان المحدد.

ثم ننتقل إلى الملف الشخصي، وننقر على زر “الاختبارات”.

ثم نصل أيضًا إلى ملف تعريف المستخدم، من خلال مركز القياس الوطني.

نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر “التالي”.

حدد المدينة التي ستجري فِيْها الامتحان.

ثم نحدد المكان ونحسب الاختبار، ونضغط على زر “التالي”.

نضغط على زر أوافق لفترة التجربة المحددة.

سيتم تقديم العديد من طرق الدفع لك وهِيْ بطاقة مدى ونظام الدفع وبطاقة الائتمان.

انقر على طريقة الدفع المناسبة لك.

نقوم بعد ذلك بحفظ تفاصيل هذا الاختبار، وهِيْ تاريخ الاختبار، وتخصصك، ومكان الاختبار، ورقم المقعد.

رابِط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب كما تؤكد الهيئة عن كافة الشروط الخاصة بالموظف التي تؤهله الى الرخصة بالإضافة الى تسديد كافة المستحقات إلكترونياً وبشكل سهل للمواطن عبر الخدمات المصرفية.