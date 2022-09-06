“بأسهل الخطوات” التسجيل في الرخصة المهنية 1444 عبر موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم وشروط التسجيل ،كما أصدرته هيئة التدريب والتعليم بإصدار الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين وتطوير مهاراتهم التدريسية والتكنولوجية ،وذلك بما يهدف العملية التعليمية في المدارس السعودية بالإضافة الى عمليات تقييم الطلاب والمعلمين عبر المدن ومناطق المملكة بسهولة.

شروط التسجيل في الرخصة المهنية 1444

أعلنت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب أنها جعلت خدمة التسجيل للرخصة المهنية 1444 متاحة إلكترونيًا لجميع المعلمين، وفتح التسجيل بالفعل فِيْ 28 أغسطس، لكن هناك العديد من الشُروطْ التي أعلنت عنها الهِيْئة عبر مواقعها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يجب إتباعها وإتاحتها للحصول على رخصة مهنية، وهذه الشُروطْ هِيْ الآتية:

ضرورة الحصول على المؤهل المناسب كَمْا تعلنه الجهات المختصة.

إتمام عدد من سنوات الخبرة فِيْ كل مستوى للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين.

الحصول على الدرجة المطلوبة فِيْ اختبارات المستوى “الاختبار التخصصي واختبار التعليم العام”.

يجب تقديم طلب الحصول على رخصة مهنية فِيْ غضون 12 شهرًا من نتيجة الاختبار.

فِيْ حالة ضياع المَوعِد النهائي لتقديم الترخيص، قد يُطلب من مقدم الطلب إعادة تقديم المعلومات المتعلقة بالترخيص.

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية 1444

يجب عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من التسجيل فِيْ الرخصة المهنية 1444 من خلال الموقع الإلكتروني للهِيْئة الرسمية للتدريب وتقييم التعليم، اتبع:

الدخول فِيْ الموقع الرسمي لهيئة تقويم التدريب والتعليم

أدخل البيانات المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور” فِيْ الحقول المحددة.

قم بتأكيد البيانات التي أدخلتها، ثم انقر فوق الزر “إرسال”.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل قد تم فتحه بالفعل فِيْ 28 أغسطس، ولكن هناك العديد من الشُروطْ التي أعلنتها الهِيْئة عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يجب اتباعها وإتاحتها من أجل الحصول على الترخيص المهني، ونحن موجودون فِيْ الفقرات السابقة جميع المعلومات التي ستساعدك فِيْ الحصول على الرخصة المهنية.

ومؤخرا، أعلنت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب أنها جعلت خدمة التسجيل للرخصة المهنية 1444 متاحة إلكترونيًا لجميع المعلمين، وفتح التسجيل بالفعل فِيْ 28 أغسطس الماضي، الرَابِطْ، وخطوات التسجيل، وعرض الشُروطْ، وغيرها.

ومن الشُروطْ التي يجب استيفاؤها للحصول على الرخصة المهنية لعام 2022 ضرورة الحصول على مؤهل مناسب كَمْا أعلنته الجهات المختصة وتتويجًا لسلسلة سنوات من الخبرة فِيْ كل مستوى من مستويات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين. الفقرات السابقة.

“بأسهل الخطوات” التسجيل في الرخصة المهنية 1444 عبر موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم وشروط التسجيل كما قامت بعض المسؤولين بالتصريح على اشتراط أخذ الرخصة لكافة المعلمين والمعلمات في السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة.