التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1444 بالخطوات ، يعد برنامج الضمان الاجتماعي من أشهر البرامج التي تقدم المساعدات من خلاله المملكة والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الفقر وتصور المستقبل المقبل في السنوات القادمة للمملكة السعودية العربية حيث يقدم هذا البرنامج بالاتفاق بين الحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، لأن الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تقدم البلاد وتنميتها هي القضاء على الفقر ، تابعوا معنا .
الاستفسار المحسن عن أهلية الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة آلية للتشاور حول أهلية الضمان الاجتماعي المطوَّر، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية –
- يذهب الشخص الذي يطلب الراتب إلى منصة الضمان الاجتماعي المطورة فِيْ موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة.
- يبدأ فِيْ تسجيل الدخول إلى المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم يكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامه.
- ثم تضغط على أيقونة “التسجيل”، وستفتح أمامك صفحة، وهِيْ الصفحة الرئيسية للمنصة، وتضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- من الخدمات الإلكترونية ينقر على الخدمة التي يرغب فِيْ الرجوع إليها وهِيْ “معاش الضمان الاجتماعي” ثم يكتب رقم السجل المدني الخاص به.
- بعد ذلك، تكتب رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك المحمول عبر رسالة نصية SMS فِيْ المساحة المخصصة له، ثم تضغط على أيقونة “Query”.
- يتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالراتب وتاريخ الدفع وكل ما يتعلق بمخصص تقاعد الضمان الاجتماعي المطوَّر.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المستحدث 1444 هـ
يمكنك التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية –
- من خلال الدخول إلى موقع برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهُو أيضًا موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة.
- املأ جميع البيانات المطلوبة للملف الموحد بإضافة بياناتك وبيانات الأشخاص لديك ثم الضغط على زر قبول بجميع معايير وشُروطْ الموقع.
- اتبع إجراءات التقديم، بما فِيْ ذلك البيانات والشُروطْ والمستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم، ثم اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.
تهتم المملكة العربية السعودية بتطوير بشكل مستمر من المعلومات التي تتعلق بالحياة المجتمعية وتسعى دائماً لتوفير الاحتياجات بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع دخل المملكة العربية السعودية ، وما دفع بها الى انشاء الضمان الاجتماعي لرفع الوضع الاقتصادي للمواطنين من اصحاب الدخل المحدود للقضاء على تلك المشكلة ضمن الخطط للعام 2030 .