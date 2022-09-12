التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور ومعايير الضمان الإجتماعي للنساء ،وفرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عدد من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمة للمواطنين عبر الكثير من المنصات والبرامج الخاصة بالدعم المادي للأسر المحتاجة والمطلقات والأرامل في البلاد ،ويجب أن تكون المرأة سعودية الأصل ومقيمة في البلاد والتحديث المستمر للبيانات المدخلة في حالة حدوث أي جديد.

الضمان الاجتماعي المطور 2022

يعتبر التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، الضمان الاجتماعي المطور من أفضل الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث قدمت وزارة الموارد البشرية هذا البرنامج للمواطنين الذين يحتاجون إلى دعم ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، حيث يتدنيون- يمكن للأشخاص ذوي الدخل والأرامل والمطلقات التقدم بطلب للحصول على برنامج الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره لتزويدهم بالدعم المناسب لجميع احتياجاتهم وتخفِيْف عبء المعيشة عليهم.

التسجيل في تطوير الضمان الاجتماعي

يتساءل الكثير من الناس عن كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المطور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد قدمت الوزارة هذه الخطوات، وهِيْ كالتالي:

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول من خلال زيارة موقع الويب المطور للضمان الاجتماعي.

ثم تضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم يجب عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل، بما فِيْ ذلك رقم هُويتك / رقم هاتفك المحمول.

ثم انقر فوق الرمز لقبول الشُروطْ والأحكام.

يجب عليك أيضًا إدخال رمز التحقق المرئي.

ستحتاج بعد ذلك إلى الوصول إلى الملف الموحد لتسجيل جميع البيانات المطلوبة منك.

ثم يختبر المستفِيْدين من برنامج الضمان المعزز.

بعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق إرسال طلب.

بعد ذلك، تحتاج إلى تسجيل عدد أفراد عائلتك.

ثم أدخل تصريحًا بمصادر دخل الأسرة.

وفِيْ الخطوة الأخيرة، عليك إرفاق جميع مستنداتك المهمة.

قواعد الضمان الاجتماعي للمرأة

هناك بعض الفئات التي تستحق الدعم والتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد. وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة بعض هذه الفئات، بما فِيْ ذلك النساء ذوات الأوضاع الاجتماعية المختلفة سواء مطلقات أو أرامل. ، وغيرها معايير استفادة المرأة هي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يجب أن يكون لدى المتقدمة أولاد من زوج سعودي للاستفادة من العم المقدم لها.

عندما تتزوج امرأة مطلقة تستفِيْد من إعالة الطفل، فإنها تُحرم من إعالتها.

كَمْا يشترط ألا يزيد عمر المطلق عن 65 سنة، أما المستفِيْد المتزوج فِيْجب ألا يزيد عن 35 سنة.

كَمْا أنه متاح للمرأة المتزوجة من رجل غير سعودي لا يعمل عن طريق التقديم والحصول على الإعالة، بإدخال المستندات التي تثبت عدم قدرة الزوج على الإنفاق.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور ومعايير الضمان الإجتماعي للنساء كذلك تقوم المرأة بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان ثم النقر على تسجيل الدخول وبعد ذلك تبدأ بتعبئة البيانات الشخصية من رقم الهوية والهاتف والإطلاع على الشروط المطلوبة للاستفادة من الخدمة.