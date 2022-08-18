رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروطه 1444_2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن الرابط الالكتروني الخاص بها للتسجيل في الضمان الاجتماعي لهذا العام 2022 من خلال الموقع الالكتروني الذي أصدرته وزاره الضمان الاجتماعي حيث سيستطيع المواطن التسجيل بسهوله عبر الرابط المدرج في وزاره الضمان الاجتماعي داخل المقال .

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 2022م

يتم التسجيل في رابط الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية والتي من خلالها سيتم بسهوله التسجيل في رابط الضمان الاجتماعي لعام 1440 هجريًا من خلال الخطوات التالي:

قم بالدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي.

اضغط على قائمة خدمات الوزارة.

اضغط على ايقونة بوابة الخدمات للتنمية الاجتماعية.

قم بالنقر على أيقونة مستخدم جديد.

يجب بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة الملف الموحد الموجودة في جانب الصفحة.

يجب إدخال جميع المعلومات المطلوبة من الرقم القومي وبطاقة الهوية.

يجب التحقق من المعلومات التي تم إدخالها.

يتم الضغط على زر المنازل.

قم بإدخال المعلومات للمنزل أو الوحدة السكنية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أصدرت وزارة التنمية البشرية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية الشروط الخاصة باستحقاقات المعاش للضمان الاجتماعي للعام 1440 هجريًا، حيث من اول الشروط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وان يكون مقيم على الأراضي السعودية ولا يزيد دخل الفرد عن 1100 ريال سعودي، حيث سيلتزم المتقدم بإيفاء كافة المتطلبات التي تضعها الوزارة من الخدمات الصحية والتعليمية وان يحرص كل من يسجل في الضمان الاجتماعي على حضور برامج التدريب والتوظيف.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروطه 1444_2022

تم اصدار رابطا جديدا للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أصدرت وزارة الضمان الاجتماعي الرابط للتسجيل عبره كافة المعلومات التي يتم طلبها من المستفيد من الضمان الاجتماعي، عبر تقديم كافه المعلومات في الرابط المرفق ادناه والذي من خلاله يستطيع المواطن السعودي ان يقوم بالتسجيل بالطريقة السليمة والصحيحة.

سيتم التسجيل وفق المعلومات التي تم ذكرها انفًا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الضمان الاجتماعي السعودية وبالشروط التي تم ذكرها كاملًا وباستيفاء كافة المعلومات التي سيقدمها المواطن.