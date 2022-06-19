التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروط التقديم

يعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين خلال الأيام الماضية ، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي ، حيث أن الضمان الاجتماعي هو أحد المساعدات التي تقدمها الحكومة. يوجد في المملكة العربية السعودية عدد كبير من المستفيدين من الدعم ممن يعانون من انخفاض الدخل أو انخفاض الدخل ، ويوفر لهم برنامج الضمان الاجتماعي المطور مساعدة مالية شهرية يتم صرفها في يوم محدد. لذلك كان هناك ملايين السعوديين الذين كانوا ينتظرون فتح باب التسجيل للتقديم وتلقي الدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ببدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لدفعة جديدة ، بشرط أن يكون التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة الضمان الاجتماعي المطورة.

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة مطور الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك ، اضغط على القائمة الرئيسية واختر الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب.

بعد ذلك اكتب البيانات المطلوبة (الاسم ، رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الهاتف المحمول).

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

سيتم إرسال رمز التفعيل إلى هاتفك.

أدخل رمز التفعيل في الحقل المخصص له.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

هذه هي الطريقة التي سيتم بها تسجيلك في الضمان الاجتماعي المطور.

بيان صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK – المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD_SP) 23 أبريل 2022

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قبل أيام قليلة تم الإعلان عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور ، وذلك لجميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ، وحددت الوزارة استمرار التسجيل حتى 5 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر ، 2022 كما أوضحت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن معاش الضمان الاجتماعي المطوّر سيستمر في دفع المعاش ولن ينقطع الدعم لمستحقيه.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطوَّر

ولكي تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدعم لمن يستحقه ، فقد وضعت بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب لقبول طلب التسجيل. الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 1100 ريال سعودي ، ولا يقل عن 550 ريال للفرد.

لن يكون لديه أصول قيمة.

كما يشترط ألا يكون مقيمًا في أحد ملاجئ الحكومة.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

تسليم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تطوير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يسمح برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالتسجيل في البرنامج حيث يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي تطوير الضمان الاجتماعي يملأ بيانات التسجيل ويحمل المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم ثم يرسل الطلب. يقوم البرنامج بمراجعة والتحقق من صحة البيانات ، ويتم الرد عليك بإرسال رسالة نصية لقبول أو رفض طلبك.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديد موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور في مثل هذا اليوم من كل شهر ، وذلك لتسهيل جميع المستفيدين من الدعم وعدم ازدحام آلية الصرف. في حالة تقديم يوم حسب هذا اليوم كعطلة رسمية وفي هذه الحالة يعلن البرنامج الموعد المحدد لصرف الدعم.