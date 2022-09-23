التسجيل في برنامج موهبة الوطني للكشف عن الموهوبين ، يعتبر البرنامج الخاص بالموهبين من البرامج التي يتم إطلاقها من كل سنة ، ويسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف ، مثل معرفة الأشخاص من أصحاب المواهب ، ورفع مستوى التنمية وتعزيز نظام الرعاية للموهوبين ، وتوفير الاستدامة المالية وتحسين الفعالية التنظيمية ، حيث يركز البرنامج على طلاب السنة الأولى الابتدائي وكذلك طلاب السنة الثالثة الثانوية ، ويخضع البرنامج لإشراف عدة شركاء ممثلين بوزارة التربية والتعليم ، تابعوا معنا .
شروط التسجيل في برنامج موهبة
هناك بعض الشُروطْ التي تضعها الجهات المختصة والتي يجب توافرها للتسجيل فِيْ البرنامج وهِيْ
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل.
- يجب أن يكون لدى المتقدم موهبة كافِيْة للتقدم من خلال البرنامج.
- صحة والتعرف على البيانات المدخلة.
- مساعدة مقدم الطلب على الميزان.
- دفع تكاليف الترشيح الذاتي.
- الإشراف على عملية التسجيل ومراقبتها.
- يتم إجراء اختبار المقياس مرة واحدة فقط.
- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات المطلوبة على مقياس مواهب القدرات العقلية.
- انتظام المتقدم فِيْ العام الدراسي.
التحقق من نتائج برنامج موهبة
يجب عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من الاطلاع على نتائج برنامج موهبة وهِيْ
- الدخول فِيْ بوابة موهبة الإلكترونية.
- يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب الطالب ثم الضغط على “استفسار”.
- أدخل البيانات المطلوبة.
- سيتم بعد ذلك عرض النتائج المرغوبة.
خطوات التسجيل في برنامج موهبة 2022
هناك بضع خطوات يجب اتباعها للتسجيل فِيْ برنامج موهبة، ومن أهم هذه الخطوات
- الغضب موقع بوابة المواهب.
- اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- نختار “إنشاء حساب جديد”.
- أدخل بيانات رقم الهُوية أو رقم الإقامة.
- أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني والجنس والجنسية ورقم الهاتف.
- يجب تحديد فئة المستخدم إذا كان أحد الوالدين أو مدرسًا أو طالبًا أو معلمًا.
- أضف رمز التحقق المرئي.
- يرجى الموافقة على الشُروطْ والأحكام بعد قراءتها بعناية، ثم النقر فوق “تسجيل”.
- سيتم إرسال رمز التفعيل إلى البريد الإلكتروني المراد إضافته.
- انقر فوق “متابعة” لإكَمْال تنشيط العضوية.
يتم القيام بعمل البرنامج الخاص بالموهوبين من كل سنة منذ العديد من الاعوام الماضية ، و هنالك العديد من الأهداف الذي ينشئ من شانها للوصول الى الأشخاص الذين يمتلكون تلك المواهب ، وياتي ذلك كتعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والشركات الأخر الاستراتيجة والتي أبرزها وهيئة تقويم التعليم والتدريب