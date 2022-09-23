التسجيل في برنامج موهبة الوطني للكشف عن الموهوبين ، يعتبر البرنامج الخاص بالموهبين من البرامج التي يتم إطلاقها من كل سنة ، ويسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف ، مثل معرفة الأشخاص من أصحاب المواهب ، ورفع مستوى التنمية وتعزيز نظام الرعاية للموهوبين ، وتوفير الاستدامة المالية وتحسين الفعالية التنظيمية ، حيث يركز البرنامج على طلاب السنة الأولى الابتدائي وكذلك طلاب السنة الثالثة الثانوية ، ويخضع البرنامج لإشراف عدة شركاء ممثلين بوزارة التربية والتعليم ، تابعوا معنا .

شروط التسجيل في برنامج موهبة

هناك بعض الشُروطْ التي تضعها الجهات المختصة والتي يجب توافرها للتسجيل فِيْ البرنامج وهِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

يجب أن يكون لدى المتقدم موهبة كافِيْة للتقدم من خلال البرنامج.

صحة والتعرف على البيانات المدخلة.

مساعدة مقدم الطلب على الميزان.

دفع تكاليف الترشيح الذاتي.

الإشراف على عملية التسجيل ومراقبتها.

يتم إجراء اختبار المقياس مرة واحدة فقط.

أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات المطلوبة على مقياس مواهب القدرات العقلية.

انتظام المتقدم فِيْ العام الدراسي.

التحقق من نتائج برنامج موهبة

يجب عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من الاطلاع على نتائج برنامج موهبة وهِيْ

الدخول فِيْ بوابة موهبة الإلكترونية.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب الطالب ثم الضغط على “استفسار”.

أدخل البيانات المطلوبة.

سيتم بعد ذلك عرض النتائج المرغوبة.

خطوات التسجيل في برنامج موهبة 2022

هناك بضع خطوات يجب اتباعها للتسجيل فِيْ برنامج موهبة، ومن أهم هذه الخطوات