التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب ،يعتبر من أكثر المؤسسات الخاصة بتنمية المهارات العملية لدى الطلاب في جمهورية مصر العربية كذلك المساعدة على إعدادهم لإنشاء المشاريع الخاصة بهم ،بالإضافة الى سهولة وصول الطالب الى المادة التعليمية بأشكالها المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة والتغلب على بعد المسافات والصعوبة للحضور الى المدرسة بسبب ظروف صحية مختلفة.

بنك المعرفة المصري

يعتبر بنك المعرفة المصري من أهم بنوك المعرفة المتعلقة بالمشاريع الطلابية، وقد تم إنشاؤه لخدمة الطلاب في المراحل التعليمية، حيث يوفر للطلاب العديد من مصادر المعرفة التعليمية على الإنترنت، ويوفر مصادر تعليمية وأمثلة من البحث العلمي في جميع أنحاء العالم. العالم.

تعاونت وزارة التعليم الفني مع بنك المعرفة المصري في إنشاء العديد من الموارد التعليمية والمعلوماتية لجميع الفئات المعرفية والتعليمية التي تم توثيقها من قبل دور النشر الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وقد تميزت مصادر المعلومات هذه بأنها مناسبة لجميع الأعمار ولجميع الفئات العمرية المختلفة، وتميزت هذه المواد بكونها مسجلة باللغتين العربية والإنجليزية، يتم من خلالها تقديم قصص الأطفال مصورة ومسموعة.

كما يوفر الكثير من الدوائر المعرفية لجميع العلوم المختلفة والمتنوعة، وبعض الدوريات والمحاضرات العلمية، والكتب المتخصصة الكبيرة، كما يحتوي على أطروحات جامعية متنوعة ،تم إطلاق بنك المعرفة هذا ليكون جزءًا من مبادرة بعنوان “نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” بشرط أن يكون هذا الموقع ضمن العديد من المواقع التعليمية الأخرى التي تم نشرها في جميع أنحاء العالم ،أقيم هذا المشروع في اليوم التاسع من شهر يناير في دار الأوبرا، وتزامن مع الاحتفالات التي كان من المقرر أن تتزامن مع نفس يوم الشباب.

التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب

التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب سهل للغاية، ولا يحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة والصعبة، ويمكنك التسجيل من خلال الرابط الرسمي لبنك المعرفة المصري، يمكنك الوصول إليه من خلاله ،هذه أهم خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب:

في الخطوة الأولى، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الرابط المقدم لبنك المعرفة.

ثم حدد دليل الدراسة الذي تريد الاختيار من بين خيارات القائمة.

ثم اختر الفئة المطلوبة.

انقر فوق كلمة (متابعة).

بعد ذلك، سترى القائمة الكاملة للمناهج الدراسية.

كيفية إنشاء حساب في بنك المعرفة لطالب أو مدرس

هذه هي الطريقة التي يقوم بها الطالب أو المعلم بإنشاء حساب له على المنصة، وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات التالية:

أدخل رابط بنك المعرفة المصري من خلال هذا.

ثم انقر فوق إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة سواء كانت معلومات الطالب أو المعلم.

العمل على تسجيل الاسم الأول ثم الاسم الأخير ثم كتابة البريد الإلكتروني ثم رقم الهاتف ثم تسجيل الرقم القومي ثم تاريخ الميلاد.

وعليك أن تختار ملء بعض البيانات المهمة، كاختيار تسجيل الطالب سيجعلك تقوم بملء بيانات المدرسة، وكتابة العنوان والسنة الدراسية.

في النهاية، عليك قراءة جميع الشروط والموافقة عليها، ثم إدخال رقم التأكيد الذي سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني المسجل على المنصة.

تأكد من صحة جميع البيانات في ملء البيانات.

أقسام بنك المعرفة المصري

ينقسم بنك المعرفة المصري إلى عدة أقسام وهي:

القسم الأول هو قسم الأطفال الذي يقدم خدمات للأطفال من سن 6 سنوات إلى 14 سنة، ويتم إنشاء الحساب من قبل الأب أو الأم أو نفس ولي الأمر.

القسم الثاني هو قسم الطلاب.

يوجد أيضًا قسم للباحثين والطلاب الجامعيين.

هناك قسم آخر يسمى قسم القراء العاديين.

التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب كما وكان لهذه الخدمة الإلكترونية دور إيجابي وفعال للطالب والمعلم والطاقم الإداري خلال جائحة فيروس كورونا والتحول الى التعليم الإلكتروني بنسبة كبيرة كذلك تنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلاب.