التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي وشرح اللعبة 2023 ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد ممن يتابعون كرة القدم ومن قبل عشاق تلك الرياضة حول كيفية التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي ، مما يرغب الكثير من الأفراد في المشاركة في اللعبة المتعلقة بالدوري الإنجليزي الممتاز لهدف جمع النقاط والفوز بالجوائز التي تقدمها اللعبة ، تابعوا معنا .

الدوري الممتاز الخيالي

هي لعبة من أجل محاكاة ما يحدث على أرض الواقع في الدوري، فهي لعبة يكون فيها اللاعب هو المدير الفني للفريق، ولا يمكن الاستفادة منها إلا من لاعبين حقيقيين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تخصص اللعبة مبدئيًا ميزانية محددة للاعب بقيمة 100 مليون جنيه، من أجل البدء في شراء اللاعبين لفريقه من أي فريق داخل الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، وبعد الحصول على العدد الكامل للاعبين يمكن للاعب اختيار الخطة الخاصة باللاعبين. لاعب وجمع النقاط حسب ما يحدث في المباريات الحقيقية لكل لاعب على حدة.

سجل في Fantasy Premier League

يمكن لجميع المستخدمين المشاركة في لعبة Fantasy Premier League من خلال التطبيق الرسمي للعبة، أو من خلال الموقع الرسمي المخصص للعبة، وهذا لا يختلف في العديد من الميزات عن تطبيق الهاتف المحمول.

سجل في Fantasy Premier League من خلال الموقع الرسمي

يمكن تسجيل لعبة English Premier League Fantasy من خلال الموقع الرسمي للعبة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع التسجيل في Fantasy Premier League بالضغط على الرابط المباشر ““.

اختر طريقة التسجيل، إما من خلال حساب Twitter أو Facebook أو حساب Google أو حساب Apple.

أدخل جميع التفاصيل المطلوبة وانقر على زر متابعة.

اختر نادينا المفضل من بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

حدد إشعارات البريد الإلكتروني التي نرغب في تلقيها وانقر فوق “متابعة تسجيل الدخول”.

تم استلام رسالة على بريدنا الإلكتروني لتفعيل الحساب.

بعد تفعيل الحساب، يمكنك تسجيل الدخول إليه مباشرة على الموقع باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

سجل في Fantasy Premier League من خلال التطبيق

للتسجيل في تطبيق Fantasy Premier League للهاتف المحمول، يجب عليك اتباع الخطوات التالية

افتح تطبيق الجوال Fantasy Premier League.

من الشريط السفلي، انقر فوق خيار Fantasy.

النقر فوق خيار أحتاج للتسجيل.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

قم بإنشاء كلمة مرور للحساب.

انقر فوق “متابعة” لإكمال عملية التسجيل.

اختر فريقك المفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافق على الشروط وأكمل عملية تسجيل الحساب.

يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب إلى Gmail لتفعيل الحساب على Fantasy.

تحميل Fantasy Premier League

من أجل التسجيل في Fantasy Premier League والتحكم في اللعبة بشكل أفضل، يمكنك تنزيل التطبيق الرسمي لـ Fantasy Premier League من خلال النقر على الرابط المباشر “” لأجهزة Android، أما بالنسبة لهواتف IOS، فيجب تنزيل التطبيق من الرابط مباشرة .

كيف تلعب لعبة Fantasy Premier League

بعد الحصول على حساب على الموقع الرسمي لتطبيق Fantasy Premier League، يمكن لعب اللعبة على الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل التطبيق الرسمي لـ Fantasy لهواتف Android من خلال الرابط ““.

قم بتنزيل برنامج Fantasy Premier League من الأيفون بالضغط على الرابط المباشر ““.

افتح التطبيق على الهاتف المحمول.

انتقل إلى قسم Fantasy من القائمة الموجودة أسفل الشاشة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق “متابعة” إذا كنت لا تريد تعديل الحساب.

عند الانتهاء، يمكنك اختيار اسم للفريق والبدء في اللعب.

كيف تلعب Fantasy Premier League

بعد تحديد طريقة التسجيل في Fantasy Premier League لا بد من شرح طريقة اللعب فيها، حيث يمكن شرح المبادئ الأساسية للعبة على النحو التالي

بعد تسجيل الدخول، يتم تحديد اسم فريق اللاعب بعد النقر على اختيار فريقك.

انقر فوق متابعة بعد الموافقة على الشروط.

يعرض البرنامج خلفية لملعب اللعب مع مواقع اللاعبين.

اللاعب لديه ميزانية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني في اللعبة ويجب عليه شراء اللاعبين في فريقه الذين يمثلهم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد اختيار اللاعبين، يمكن للمستخدم اختيار التشكيل الذي يناسبه واختيار قادة الفريق واللاعبين على مقاعد البدلاء.

يتم احتساب النقاط بناءً على ما يحدث في الدوري في الحياة الواقعية، من حيث دخول اللاعب إلى الملعب، وتسجيل الأهداف، وإنشاءها أو إنقاذ الكرات، وأشياء أخرى كثيرة.

آلية احتساب النقاط في لعبة Fantasy Premier League

يتم احتساب النقاط بعد تسجيله في English Premier League Fantasy من خلال الأحداث التي تحدث على أرض الملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الحقيقي، حيث يتم ذلك وفقًا لما يفعله كل لاعب على حدة، وكيفية ربح أو خسارة النقاط يمكن شرحها على النحو التالي

يتم منح نقطة واحدة لكل لاعب في التشكيلة الأساسية شارك في المباراة لمدة أقل من 60 دقيقة.

يتم منح نقطتين لكل لاعب في التشكيلة الأساسية الذي لعب لأكثر من 60 دقيقة.

يتم منح 6 نقاط لكل هدف يسجله حارس المرمى أو المدافع.

يتم منح 5 نقاط لكل هدف يسجله لاعب في خط الوسط.

4 نقاط تمنح لكل هدف يسجله المهاجم.

يتم منح 3 نقاط لكل صناعة هدف لأي لاعب.

يتم احتساب 4 نقاط إذا ظلت شبكة حارس المرمى نظيفة أو للمدافع.

يمنح لاعب خط الوسط نقطة واحدة إذا ظلت الشبكة نظيفة.

يتم احتساب نقطة واحدة لكل ثلاث تصديات يقوم بها حارس المرمى.

5 نقاط تمنح لحارس المرمى الذي ينقذ ركلة جزاء.

يتم خصم نقطتين في حالة ضياع ركلة الجزاء.

يتم خصم نقطتين إذا تلقى الفريق المدافع أو حارس المرمى هدفين.

يتم خصم نقطة واحدة إذا تلقى اللاعب بطاقة صفراء.

يتم خصم 3 نقاط إذا حصل اللاعب على بطاقة حمراء.

يتم خصم نقطتين لكل هدف عكسي يدخله اللاعب.

أفضل فريق فانتسي 2023 في الدوري الإنجليزي

لا يخاطر أي من اللاعبين بفضح فريقهم في Fantasy Premier League، حيث يسعى كل لاعب للفوز من خلال جمع أكبر عدد من النقاط في اللعبة والحصول على جوائز، ولكن هناك بعض الأخبار حول أكثر اللاعبين شراءًا في لعبة Fantasy 2023، هم بالترتيب التالي

اللاعب جابرييل جيسوس من فريق الأرسنال، بنسبة شراء 75٪ وبسعر يقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

اللاعب محمد صلاح من الخط الهجومي في فريق ليفربول، حيث بلغت نسبة شرائه في اللعبة 61٪، ويعتبر أغلى لاعب في اللعبة بقيمة 13 مليون جنيه.

اللاعب ألكسندر أرنولد من خط الدفاع، بنسبة شراء 59٪ وبسعر يقدر بنحو 7.5 مليون جنيه.

اللاعب Cancelo هو الظهير في مانشستر سيتي، بمعدل شراء 45.3٪ وبسعر يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

هالاند الوافد الجديد على مانشستر سيتي، بمعدل شراء 44.9٪ وبسعر يقدر بـ 11.5 مليون جنيه.

اللاعب جيمس في خط الدفاع، بنسبة شراء 39.9٪ وبسعر يقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

نوتنجهام فورست الظهير نيكو ويليامز، بمعدل شراء 28.8٪ وبسعر يقدر بحوالي 4 ملايين جنيه.

اللاعب بيريسيتش من خط الدفاع بنسبة شراء 27.9٪ وبسعر يقدر بنحو 5.5 مليون جنيه.

اللاعب هاري كين من خط الهجوم في فريق توتنهام، بنسبة شراء 27.7٪ وبسعر يقدر بنحو 11.5 مليون جنيه.

أندرياس هيريرا هو جناح لفريق فولهام، بمعدل شراء 25.5٪ وبسعر يقدر بحوالي 4.5 مليون جنيه.

وفي الختام تعرفنا على التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي وشرح اللعبة 2023 ، و أفضل فريق فانتسي 2023 في الدوري الإنجليزي ، و آلية احتساب النقاط في لعبة Fantasy Premier League ، ومن ثم الانتقال لشرح طريقة اللعبة، والآلية التي تعتمد على توزيع النقاط في اللعبة.