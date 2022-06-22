التسجيل في فضاء الاولياء 2022 وخطوات الاطلاع على نقاط الطلاب

أطلقت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر مؤخرًا منصات إلكترونية لعرض نتائج الطلاب ، مما جعل الجميع يبحث عن كيفية التسجيل في فضاء الحراس 2022 ، حتى يتمكنوا من معرفة نقاط الفصل الدراسي الثالث للطلاب الجزائريين ، وذلك من خلال محتوى مقال اليوم سنقوم بتوضيح خطوات التسجيل داخل المنصة للاستعلام عن نقاط ونتائج الامتحانات.

التسجيل في فضاء الأوصياء 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم الجزائرية منصة فضاء تسهل على جميع الطلاب وأولياء الأمور خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث ، بهدف تخفيف عبء الاكتظاظ والضغط على المدارس ، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور كذلك معرفة النتيجة عن طريق الرقم التعريفي المكتوب على الشهادات السابقة للطالب ، ويتضمن خطوات التسجيل داخل المنصة وهي كالتالي:

اذهب إلى موقع الحي الأبوي ، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول للمسجلين الجدد.

سيُطلب منك إدخال بعض البيانات للوصي ، يجب كتابتها في الحقول المحددة.

بعد التسجيل الناجح في النظام الأساسي عبر الإنترنت ، يجب طباعة نموذج التسجيل والاحتفاظ به.

خطوات لعرض نقاط الطالب من خلال منصة الفضاء

بعد أن يقوم أولياء الأمور بالتسجيل الصحيح داخل المنصة الإلكترونية ، يمكنهم الآن معرفة جميع النقاط التي تم توثيقها من قبل وزارة التربية والتعليم ، وتشمل خطوات عرض النتائج ما يلي:

من الضروري الدخول رابط للمنصة الإلكترونية فضاء الوالدينمقترح من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

سيُطلب منك تحديد العام الدراسي للطالب ، ثم إدخال رقم الهوية الخاص به.

بعد ذلك ، عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

ستقوم المنصة بتحميل جميع نتائج ونقاط الطالب برقم التعريف ، وبالتالي يمكنك عرض جميع البيانات والنتائج الموثقة من قبل وزارة التربية والتعليم.

في ختام المقال الخاص بالتسجيل في فضاء الآباء 2022 أوضحنا النقاط التي يجب اتباعها لتسجيل الدخول وإنشاء حساب إلكتروني داخل المنصة ، كما ذكرنا الخطوات التي يمكن من خلالها لجميع الآباء معرفة النتائج. من أبنائهم دون الحاجة للذهاب إلى دورات الوزارة أو المدارس.