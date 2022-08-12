التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بالاحساء 1444 ، لقد أصبح العديد من النساء والفتيات يدخلون مدارس تعليم القيادة وذلك حتى تتمكن النساء والمواطنات والمقيمات من الحصول على رخصة القيادة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي واجتياز جميع متطلبات ومعايير الإدارة العامة للشرطة المرور داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على كيفية الالتحاق بمدرسة تعليم القيادة للنساء بالاحساء .

تعليم القيادة للسيدات

تسمح المملكة العربية السعودية للسيدات بالتخرج من أحد المراكز المعتمدة بعد الانتهاء من البرامج التدريبية، وتضم المملكة العديد من مراكز تعليم القيادة للسيدات في الوقت الحاضر، وأبرزها أكاديمية الشرقية لتعليم قيادة السيارات في مدينة الأحساء في بالإضافة إلى مدرسة دلة والمدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات. توفير مركز تدريب قيادي للموظفات كذلك.

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للبنات بالأحساء 1444

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للبنات بالأحساء للعام 1444 هـ كالتالي

انتقل إلى موقع مدرسة تعليم القيادة “” مباشرة.

انقر فوق أيقونة التسجيل الآن من واجهة الموقع.

تحديد ما إذا كان المستفيد لديه ترخيص سابق أم لا.

حدد جنسيتك من القائمة المنسدلة.

أدخل الاسم الكامل في الحقول المخصصة لذلك.

أدخل رقم الهوية، ثم حدد تاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني.

حدد لغة التدريب المفضلة ثم اختر وقت التدريب.

اختر ما إذا كان المستفيد من موظفي أرامكو أم لا.

أكمل إدخال البيانات واكتب رمز التحقق.

اضغط على زر التسجيل ثم اتبع التعليمات لتأكيد الحساب.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

اختر البرنامج التدريبي المناسب ثم قم بالتسجيل فيه.

حجز موعد في دلة لتعليم قيادة السيارات للنساء 1444

مدرسة دله لها فروع عديدة في المملكة العربية السعودية منها فرع الهفوف داخل الأحساء. فيما يلي خطوات حجز موعد في دلة لتعليم قيادة السيارات للمرأة عام 1444 هـ

اذهب إلى موقع دلة مباشرة.

اضغط على دخول المرأة من مقدمة الموقع.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص للواجهة.

اختر المدرسة من القائمة المنسدلة.

أدخل الاسم الكامل للمستفيدة.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

قم بإنشاء كلمة مرور للحساب الجديد ثم قم بتأكيدها.

أدخل تاريخ الميلاد ثم اختر الجنسية.

اختر أنثى من قائمة الجنس.

تحميل صورة رقم الهوية، ثم الموافقة على الإقرار.

انقر فوق اشتراك، ثم اتبع التعليمات.

التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات للنساء 1444

يمكن للمرأة اتباع الخطوات التالية للتسجيل عام 1444 هـ

اذهب إلى موقع المدرسة مباشرة.

انتقل إلى علامة التبويب “رسوم التدريب” من الواجهة.

انقر فوق زر التسجيل للبرنامج المناسب.

اتبع التعليمات لإتمام تسجيل المتدرب.

كيفية التسجيل في مدرسة الغوار لتعليم قيادة السيارات بالأحساء 1444

وفيما يلي خطوات التسجيل في مدرسة الغوار لتعليم قيادة السيارات النسائية بالأحساء عام 1444 هـ

الذهاب إلى مدرسة الغوار “” مباشرة.

تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عن المتدرب.

أدخل رمز التحقق الناتج عن حل المعادلة.

انقر على زر التسجيل الأزرق.

أكمل خطوات التحقق من الحساب، ثم سجل الدخول.

اختر البرنامج المناسب وسجل فيه.

كيفية الحصول على رخصة قيادة للمرأة في المملكة العربية السعودية 1444

تصدر رخصة قيادة المرأة في مدينة الأحساء السعودية عام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى المنصة الإلكترونية “Aber” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

انقر فوق علامة التبويب المزيد من المواعيد.

انقر فوق حركة المرور ثم حدد خدمة إصدار الترخيص.

اختر المنطقة الشرقية من القائمة المنسدلة.

انقر فوق “التالي”، ثم حدد أحد مراكز القيادة.

اضغط على زر اختيار بعد الاطلاع على تفاصيل المركز.

انقر فوق التاريخ المناسب، ثم انقر فوق “تأكيد”.

قم بزيارة المركز في الوقت المحدد من خلال جمع المستندات.

اتبع تعليمات الموظف لاستكمال اصدار الترخيص.

شروط الحصول على رخصة القيادة للمرأة 1444

يجب استيفاء الشروط التالية للحصول على رخصة قيادة للمرأة عام 1444 هـ بالمملكة العربية السعودية

إكمال سن الثامنة عشرة عند الرغبة في إصدار رخصة قيادة خاصة ورخصة دراجة نارية، أو إكمال سن السابعة عشرة لإصدار رخصة قيادة مؤقتة لمدة عام واحد.

استكمال سن العشرين لإصدار رخصة القيادة العامة ورخصة سياقة مركبات الأشغال العامة.

عدم وجود أحكام قضائية سابقة بالاعتداء على النفس أو العرض أو المال عند الرغبة في إصدار رخصة سياقة لمركبة عمومية أو رخصة سياقة لمركبة الأشغال العامة، إذا لم يؤخذ في الاعتبار الراغب في الحصول على الرخصة.

أن يكون طالب الترخيص قد أدين من قبل محكمة بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

توفير إقامة نظامية لغير السعوديين.

السلامة من جميع الأمراض والإعاقات التي تمنع قيادة المركبة التي يرغب طالب الترخيص بإصدار رخصة قيادتها.

اجتياز اختبارات رخصة القيادة وفق اللوائح التنفيذية المخصصة لهذا الغرض في المملكة العربية السعودية.

دفع جميع المخالفات المرورية السابقة المفروضة على طالب الترخيص إن وجدت.

تكاليف تدريب القيادة للنساء 1444

تختلف تكاليف تدريب القيادة في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ حسب نوع البرنامج المناسب للمتدرب وعدد ساعات هذا البرنامج.

بند عدد الوحدات سعر الوحدة التكلفة الإجمالية بدون ضريبة التكلفة الإجمالية مع الضريبة رسوم المحاضرات النظرية 8 ساعات 75 ريال سعودي 600 ريال سعودي 630 ريال سعودي اختبار المعرفة 1 اختبار 75 ريال سعودي 75 ريال سعودي 78.75 ريال سعودي دروس المحاكاة ساعاتين 75 ريال سعودي 150 ريال سعودي 157.5 ريال سعودي تدريب عملي 20 ساعة 75 ريال سعودي 1،500 ريال سعودي 1،575 ريال سعودي اختبار الطريق 1 اختبار 75 ريال سعودي 75 ريال سعودي 78.75 ريال سعودي

تكاليف اصدار رخصة القيادة للمرأة 1444

تم تحديد تكاليف إصدار وتجديد رخصة القيادة لعام 1444 هـ من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي تفاصيل رسوم إصدار رخص القيادة السعودية بأنواعها المختلفة.

رسوم رخصة القيادة للمرأة من المرور 1444

يحتوي الجدول التالي على رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها المختلفة لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية.

فئة الترخيص رسوم اصدار الرخصة رخصة قيادة خاصة 40 ريال سعودي عن كل عام رخصة القيادة العامة 40 ريال سعودي عن كل عام رخصة قيادة مركبة الأشغال العامة 100 ريال سعودي عن كل عام رخصة قيادة دراجة نارية 20 ريال سعودي عن كل عام تصريح قيادة مؤقت 100 ريال سعودي عن كل عام

رابط تسجيل مدرسة تعليم قيادة نسائية بالأحساء epda-sa.com

يمكن التوجه لصفحة التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للبنات بمدينة الأحساء عبر الرابط “” مباشرة لتعبئة النموذج ومن ثم تقديم طلبات التدريب للبرنامج المناسب.

وفي الختام تعرفنا على اهم المعلومات حول التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بالاحساء 1444 ، حيث يستوجب على النساء التسجيل بإحدى المدارس التدريبية للقيادة حتى تتمكن من التحكم وقيادة السيارة ، ومن ثم الحصول على رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء الشروط الأخرى.