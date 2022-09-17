رابط التسجيل في مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط 2022.2023، اعلنت الادارة العامية للسجون في الجمهورية الجزائرية عن فتح مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط، لكل الاشخاص الجزائريين الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل الادارة العامة للسجون في الجزائر، وبعد هذا الاعلان زاد الاقبال على البحث عن رابط التسجيل في مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط 2022.2023.

كيفية التسجيل في مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط

قامت الادارة العامة للسجون في جمهورية الجزائر بالاعلان عن مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط 2022.2023، ونشرت ايضا كيفية التسجيل وما هي الشروط التي يجب ان تتوافر في المتقدمين لهذه الوظائف، ويبحث الكثير من الجزائريين في الوقت الراهن عن كيفية التسجيل في هذه الوظائف، وللتسجيل يجب اتباع الخطوات التالية:

ان يقوم المتقدم بتحميل نسخة رقمية لملف الترشح من الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية من هنا.

القيام بتعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح، والتأكد من البيانات المكتوبة في الاماكن الصحيحة.

الموافقة على الشروط الموضوعة بعد قرائتها بشكل جيد.

ارسال الطلب الى الادارة العامة للسجون في الجزائر.

شروط مسابقة توظيف ادارة السجون

وضعت الادارة العامة للسجون في الجزائر بعض الشروط المهمة التي يجب ان تتوفر بالمتقدمين الى مسابقة توظيف ادارة السجون الجزائرية، وهذا الشروط يجب ان تتوافر بشكل كامل بالمتقدم، واذا نقص اي شرط من الشروط في المتقدم لن يتم اعتماد الطلب، وهذه الشروط هي:

ان يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.

ان يكون المتقدم قد انجز الخدمة الوطنية التي عليه، او انه معافى منها لاي سبب كان.

ان يكون طوله على اقل تقدير 1.66 متر.

ان يكون ذو نظر جيد، ولا يعاني من اي مشاكل بالعيون.

ان تكون لياقته البدنية مرتفعة، ليستطيع تنفيذ المهام الموكلة اليه.

رابط التسجيل في مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط

قامت الادارة العامة للسجون قبل ايام بالاعلان عن مسابقة توظيف ادارة السجون، وهذا الاعلان جاء بالتوافق مع الخطة الموضوعة من قبل الادارة لتطوير السجون وادارتها، ويحاول العديد من الشبان الجزائريين الباحثين عن العمل التسجيل في هذه المسابقة، وللتسجيل في المسابقة يجب ان تضغط على هذا الرابط، لكي تنتقل الى المكان المخصص للتسجيل في مسابقة توظيف ادارة السجون.

رابط التسجيل في مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان و ضباط 2022.2023، تم الاعلان عن مسابقة توظيف ادارة السجون اعوان وضباط لعام 2022، وهذا الاعلان جاء من قبل الادارة العامة للسجون في الجزائر، وتهافت الكثير من الجزائريين على التسجيل في هذه الوظائف.