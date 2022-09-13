طريقة التسجيل في مسابقة موهوب 1444، تسعى الحكومة السعودية على توفير العديد من الخدمات لمواطنيها وخاصة رفع مستوى التعليم لأعلى درجاته مما يلائم العصر والتكنولوجيا، في مختلف التخصصات العلمية، حيث وفرت مسابقة موهوب التابعة لوزارة التعليم السعودية والتي تحرص على صقل الخبرات والمهارات والاهتمام بالمستوى العلمي لدى الطلاب حيث اهتم الكثير التسجيل في مسابقة موهوب.

مسابقة موهوب 1444

تعد مسابقة موهوب من المسابقات التي تحصل كل عام، و التابعة الى وزارة التعليم السعودية مدعومة من مؤسسة الملك عبد العزيز والتي تهتم بشكل واسع على رفع درجات التعليم والاهتمام بالمستوى العلمي لدى الطلبة، حيث تتيح هذه المسابقة مسابقة الموهوب على إبراز كافة قدرات الطلاب الإبداعية وخاصة الطلبة الابتدائية والعمل على تنمية مواهبهم، في العديد من المجالات، وخاصة العلوم والرياضيات لطلبة الصف السادس الابتدائي والأول المتوسط، فيما يتم التركيز على الكيمياء والفيزياء والأحياء لطلاب الصف الثاني والثالث المتوسط.

طريقة التسجيل في مسابقة موهوب

تعد مسابقة موهوب من أبرز المسابقات التنافسية بين الطلبة المتميزين لكشف الطلبة المتميزين ورفع من كفائتهم التعليمية العالية، حيث يهتم العديد من الطلبة التسجيل في مسابقة موهوب وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع موهبة الرسمي من هنا

ثم القيام بإدخال خانة الخدمات الإلكتورنية التابعة للموقع

قم بالنقر على تسجيل جديد

حدد رقم الهوية الخاص بالموقع

قم بإدخال كافة المعلومات الشخصية بشكل صحيح:

الاسم الرباعي.

الجنسية.

الجنس.

رقم الجوال.

تغيير الميلاد.

البريد الإلكتروني.

صفة المستخدم (ولي الأمر، الطالب، تربوي).

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

اكتب الرقم التحقيق الصحيح

حدد نوع الاختبار والصف

اخيرا النقر على خيار التسجيل .

رابط التسجيل في مسابقة موهوب mawhiba.org

يمكن التسجيل في مسابقة موهوب وفق بعض الشروط التي وضعتها وزارة التعليم السعودية، حيث يمكن التسجيل في الموقع من خلال الدخول الى mawhiba.org الموقع الرسمي ةإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح رابط التسجيل في مسابقة موهوب mawhiba.org من هنا .

يعد مسابقة موهوب من المسابقات المهمة التي تقام كل عام في السعودية والتي تهتم بتقديم المسابقات التعليمية لطلبة المتميزين مؤسسة الملك عبد العزيز ويمكن التسجيل في مسابقة موهوب بشكل الكتروني من خلال الدخول الى موقع موهوب.