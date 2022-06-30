رابط التسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل 2023 موقع وزارة التربية والتعليم، صرحت وزارة التعليم في مصر الفترة الأخيرة عن حاجتها لتعيين حوالي 30 ألف مساعد فصل في مدارسها، وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الضخمة جدا في تطوير التعليم بشكل كبير في جمهورية مصر، مما جعل الكثير من الأشخاص ينتظر فتح باب التقديم للتسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل .

مسابقة 30 ألف معلم بمصر

تم التصريح قبل فترة صغيرة من قبل وزارة التعليم في مصر، عن حاجتها حوالي 30 ألف موظف في سرب التعليم، كما حدد أعداد الوظائف وهي حوالي 30 ألف وظيفة مقسمة على المدارس ورياض الأطفال، وذكر أن المسابقة ستكون لكل محافظة على حدة وليست لكافة المحافظات.

التسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل 2023

سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم مساعد فصل يوم السبت الثاني من شهر يوليو وسيكون التقديم بشكل الالكتروني، وحرصت الوزارة على كافة المتقدمين تقديم كافة بيناتهم بشكل صحيح وإلا سيفقد حقه بالوظيفة، لذا يجب قراءة كافة الشروط التي سيتم تنزيلها عبر الموقع عند فتح باب التسجيل.

رابط التسجيل في 30 ألف معلم مساعد

سيفتح باب التقديم لوظيفة معلم مساعد على البوابة الحكومية الخاصة بوزارة التعليم، ويجب على المتقدم الحرص على تقديم كافة بياناته بشكل صحيح ودقيق حتى لا يفقد حقه بالوظيفة ويمكن لكافة من تنطبق عليهم الشروط التسجيل عن طريق الرابط التالي:

اتخذت وزارة التعليم الفترة الأخيرة قرار صائب جدا في توظيف عدد كبير من معلم مساعد فصل لعام 2023 وذلك ليعمل على تطوير التعليم رفع قاعدة الأمية في الكثير من المحافظات، كما تم تحديد عدد الوظائف المطلوبة والتي سيكون عددها حوالي 30 ألف معلم مساعد.