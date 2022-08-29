رَابِطْ التسجيل فِيْ اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 tpl.etec.gov.sa، يعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من الامور الهامة جدا للحصول على الرخصة المهنية، وهناك بعض المعايير والأسس التي يجب على المعلمين معرفته وفق قيم مهنة التعليم، كما وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، الاختبار التربوي والإختبار التخصصي.، ويمكن التسجيل فِيْ اختبارات الرخصة المهنية من خلال tpl.etec.gov.sa

رَابِطْ التسجيل لامتحانات الترخيص المهني للمعلمين 1444

بدأت هِيْئة التعليم والتدريب اليوم فِيْ استلام وثائق التسجيل من المعلمين الراغبين فِيْ التسجيل فِيْ امتحانات الترخيص المهني العامة والمتخصصة للرجال فقط الآن فقط من خلال الرَابِطْ الرسمي لنظام الترخيص الإلكتروني. رَابِطْ التسجيل للحصول على رخصة مهنية للمعلمينبعد الدخول على هذا الرَابِطْ يمكنك التسجيل والحصول على رخصة مهنية. التقديم متاح حاليا للرجال، وسيفتح التسجيل للنساء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 5 سبتمبر المقبل.

شُروطْ إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

أما بالنسبة لشُروطْ حصول المعلمين على البطاقة المهنية، فسيتم الإعلان عنها لتجنب المشاكل التي قد تنشأ عند تسجيل بطاقتهم.

يجب أن يكون المؤهل العلمي لمقدم طلب الترخيص المهني كافِيْا، وفقا للشُروطْ التي تعلنها الهِيْئة. يجب أن تكون قد حصلت على سنوات الخبرة المطلوبة لجميع مستويات الترخيص. إتاحة الامتحانات المهنية الحديثة فِيْ نفس الوقت للامتحانات العامة والمتخصصة. احصل على المؤهلات المطلوبة لجميع المستويات كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول أدناه.

أنشئت الهيئة العامة للتقويم التعليم والتدريب اختبار الرخص المهنية للمعليمين لتأهيل المعلمين على المسيرة التعليمية، والتي تعمل على رفع جودة أداء المعلمين، ويكن التسجيل فِيْ اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 من خلال الرابط tpl.etec.gov.sa.