التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشُروطْ التقديم

اشترك فِيْ الضمان الاجتماعي الجديداهتمت وزارة الموارد البشرية بتوفِيْر الضمان الاجتماعي الممنوح للمواطنين الراغبين فِيْ الحصول عليه، بالإضافة إلى توفِيْر الرَابِطْ الإلكتروني الذي يتم إدخاله وتسجيله فِيْ هذا الضمان الضروري فِيْ حالة عدم استيفاء الشُروطْ المحددة، حيث أن أتاحت وزارة الموارد البشرية الحصول على هذا الضمان لمن لا يستطيع تحمل أعباء الحياة بتقديم مبلغ من المال لمساعدتهم على العيش، لكن الشُروطْ وطريقة التسجيل الصحيحة التي سنتحدث عنها فِيْ هذا المقال مطلوبة .

اشترك فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد

للحصول على الضمان الاجتماعي لا بد من التسجيل الكترونيا حتى يمكن الحصول على الضمان بسهُولة والوصول للمستفِيْدين منه من الفئات التي سنذكرها، من خلال الآتي

. تم إدخاله الرَابِطْ الإلكتروني المقدم من وزارة الموارد البشرية.

اخترنا كلمة سجل.

بالإضافة إلى كتابة جميع البيانات المطلوبة من الاسم والرقم الوطني والموقع وكذلك رقم الهاتف.

يتم إرسال رمز التحقق إلى الهاتف الذي قمت بتسجيله للتحقق من البيانات وتأكيد تسجيلك.

تكتب الرمز، وتحقق من جميع البيانات وتضغط على تسجيل.

أيضا، تم الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح.

شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد

للتسجيل فِيْ الضمان، يجب استيفاء عدة شُروطْ، وهِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة من والدين سعوديين.

وتعطى الكفالة للمطلقات والأرامل المتزوجات من غير السعوديين وكذلك لمن يعول الأيتام أو المعوقين أو أبناء المطلقات.

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب فِيْ الحصول على الطلب مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الضمان للمواطنين الذين لا يتجاوز راتبهم 1100 ريال سعودي.

يشترط على مقدم الطلب ألا يكون لديه أرض أو عقارات خاصة به.

يجب ألا يتلقى مقدم الطلب مساعدة الدولة من أي جهة أخرى.

يُسمح لك بالحصول على ضمان للتعليم أو العمل وكذلك للعلاج.

شُروطْ الحصول على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

هناك العديد من الشُروطْ التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمتقاعدين الذين يستوفون الشُروطْ المذكورة أعلاه يجب عليهم التسجيل للحصول على الضمان.

بادئ ذي بدء، يجب أن يكون المستفِيْد من الضمان سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ولكي يحصل صاحب المعاش على الضمان، يجب أن يستوفِيْ شُروطْ الأهلية.

يجب ألا يتجاوز دخلك الحد الذي يمنعك من الحصول على الضمان الاجتماعي.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستفِيْد تجاوز الستين من عمره.

الفئات المؤهلة للضمان الاجتماعي

امرأة هجرها زوجها.

للأرامل والمطلقات الحق فِيْ الضمان الاجتماعي.

عائلة المدمن.

العائلات المفقودة لديها أشخاص، والمرأة تركها زوجها.

غير قادر على العمل وبلغت الشيخوخة.

فِيْ حالة وفاة رب الأسرة.

فِيْ الختام، تعرفنا على كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك كيفِيْة الدخول إلكترونيًا للتسجيل، وكذلك شُروطْ التسجيل فِيْ التأمين الذي أنشأته وزارة الموارد البشرية.