التسجيل فِيْ الهاتف المصرفِيْ الرَاجحّيْ عن طريق الجوال Alrajhi Bank

مصرف الرَاجحّيْ هُو الأقدم والأكثر شهرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويسعى الكثيرون للتسجيل فِيْ هاتف الرَاجحّيْ المصرفِيْ، لما يقدمه من خدمات مصرفِيْة. يبحثون عن أرقام هُواتف مصرف الرَاجحّيْ وطرق التسجيل بها.

قم بالتسجيل فِيْ خدمة هاتف الرَاجحّيْ المصرفِيْة

أصبح مصرف الرَاجحّيْ المفضل لدى الكثير من العملاء، والجميع يريد التسجيل به، وسنعرض لك خطوات التسجيل أدناه.

اطلب رقم مصرف الرَاجحّيْ من جوالك وهُو 920003344.

سيعرض عدة خيارات، اختر خيار الخدمات الأخرى بالضغط على الرقم صفر (0).

بعد ذلك اضغط على خيار رقم (3) ثم رقم واحد (1) لبدء خطوات التسجيل.

أدخل الأرقام الصحيحة لبطاقة الصراف الآلي.

اكتب آخر سبعة أرقام من رقم حسابك.

أخيرًا، قم بتعيين الرقم السري الخاص بك، طالما أن الرقم يتكون من 4 أرقام غير متطابقة، ولا يعبر عن أي تاريخ، سواء كان ميلاديًا أو هجريًا، ولا يبدأ بـ 0 أو 1.

أرقام هُواتف مصرف الرَاجحّيْ

أتاح مصرف الرَاجحّيْ عدة أرقام، ولكن تم تخصيص كل رقم لخدمة معينة لتسهِيْل خدمة العملاء. لذلك، عند استخدام وطلب هاتف مصرف الرَاجحّيْ، يجب عليك تحديد سبب المكالمة وتحديد موقعك حتى تعرف الرقم الذي تريد استخدامه، من الأرقام التالية

للطلب من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، يرجى الاتصال على +966920003344.

إذا كنت خارج المملكة، يجب عليك الاتصال بالرقم 96611460333+.

يوجد أيضًا رقم مجاني يمكنك الاتصال به +96692000334.

للعملاء الجدد اتصل بالرقم التالي 800124122.

أيضًا، لتقديم شكوى أو طلب استشارة بخصوص شيء ما، اتصل بالرقم 800124445 من هاتفك المحمول أو الهاتف الأرضي.

وفِيْ نهاية المقال نقدم لكَمْ أسهل طرق التسجيل فِيْ هاتف الرَاجحّيْ المصرفِيْ حيث نذكر لكَمْ أرقام مصرف الرَاجحّيْ المصرفِيْة لحَلْ جميع المشاكل التي قد تواجه العملاء والخدمة التي يتم تقديمها من خلال كل رقم.، وبعد قراءة هذه المقالة الكاملة، يمكن لأي شخص التسجيل عبر الهاتف المحمول.