رَابِطْ التسجيل فِيْ حساب المواطن عن طريق الجوال 2022 بأسهل طريقة، يعد حساب المواطن من أكبر وأهم البرامج البارزة جدا في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف الى تقديم المساعدات للكثير من المواطنين والأسر المحتاجة، لتوفير لهم حياة كريمة، حيث توقف هذا البرنامج فترة من الزمن، وعاد الى العمل من جديد بامر من الملك سلمان، حيث أتاحت الوزارة رابط التسجيل فِيْ حساب المواطن عن طريق الجوال.

رَابِطْ التسجيل فِيْ حساب المواطن عبر الجوال 2022

هناك رؤية مستقبلية للمملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ جميع مناحي الحياة من أجل التنمية والتقدم والنهُوض بالمملكة بحَلْول عام 2030 م. سجل للحصول على حساب مواطن للاستفادة من الدعم من خلال الدخول على الرَابِطْ الخاص بحساب المواطن بالضغط على هذا الرَابِطْ ca.gov.sa.

خطوات التسجيل فِيْ حساب المواطن لعام 2022 م عبر الجوال

سجلنا ل حساب المواطن البريد الإلكتروني وأدخل رقم الهاتف الخليوي باتباع الخطوات أدناه

اذهب إلى موقع المواطن ca.gov.sa.

لابد من التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح اسم المستخدم بجوار كلمة المرور التي تم إرسالها عبر رقم الهاتف فِيْ رسالة.

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم انقر فوق كلمة “تسجيل”.

كيفِيْة تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 هـ

نحن نتبع هذه الخطوات لتكون تقديم الاعتراض على حساب المواطن التالية

الغضب موقع حساب المواطن ca.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفِيْد.

انقر فوق دراسة الأهلية.

انقر على أسباب عدم الأهلية.

يجب أن تشاهد التنبيه المقدم من الموقع.

ثم اضغط على الزر لإرسال الاعتراض.

نختار أي واحد لإرفاقه من القائمة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعراض الملف.

اختر المرفق من التخزين المحَلْي.

ثم انقر فوق تحميل الملفات عند الانتهاء.

فئات ومستويات الرواتب لحساب المواطن

هناك شرائح وفئات يحق لها احصل على دعم حساب المواطن يمكننا شرح ذلك لك على النحو التالي

الشرائح المؤهلة هِيْ المعيل، والرجل المتزوج، والأم المستقلة، والأب المستقل، والأخ الأكبر، والفرد المستقل. والمُعالون هم الزوجات، والأبناء مع المعالين القانونيين. نذكركَمْ بقيمة مبلغ حساب المواطن الجديد.

أما بالنسبة لل الفئات المستحقة لحساب المواطن للدعم هناك عدة فئات على النحو التالي

الفئة الأولى الراتب يبدأ من صفر ولا يتجاوز 8699 ريال سعودي.

بالنسبة للفئة الثانية راتبه من البداية 8700 ريال ولا يزيد عن 11999 ريال سعودي.

إلى جانب الفئة الثالثة التي يتراوح رواتبها بين 12 ألف ريال و 15299 ريال.

والفئة الرابعة تشمل أيضاً من كانت رواتبهم 15300 ريال حتى 2015 59 ريالاً سعودياً.

بعد ذلك هِيْ الفئة الخامسة ولا تستحق الدعم لأن رواتبهم يمكن أن تكون 160 ريالاً وبعضهم يتجاوز ذلك أيضاً.

طرق التواصل مع حساب المواطن

هناك العديد من الطرق المختلفة للقيام بذلك التواصل مع حساب المواطن ومنها الاتصال الالكتروني من خلال الرَابِطْ الالكتروني بحساب المواطن، وهناك ايضا اتصال عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لحساب المواطن 19912. كَمْا توجد خدمة صوتية مسموعة يمكنك الدخول من خلالها urv.ca.gov.sa.

يمكن للكثير من المواطنين ولمن تنطبق عليه الشروط التسجيل فِيْ حساب المواطن عن طريق الجوال وذلك من خلال الدخول الى الرابط التالي urv.ca.gov.sa، عن طريق الجوال، وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.