التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية 1444 وشُروطْ التقديم ومَوعِد التسجيل kkmar.gov.sa

التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية لشئون حاملي الثانوية 1443 والطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، وبدأ الجميع فِيْ البحث عن الشُروطْ والضوابط التي يجب على الطالب استيفاؤها لقبول التسجيل. أعلنت لجنة القبول أنه سيتم ة الطلبات واختيار أكثر الطلبات توافقًا مع الشُروطْ، وسنطلعكَمْ على تاريخ التسجيل وشُروطْ وخطوات كلية الملك خالد العسكرية.

الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة 1444

حددت لجنة القبول والتسجيل طريقة التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية العامة، وهِيْ إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية. نتبع خطوات التسجيل معك وهِيْ

أدخل الرَابِطْ موقع الملك خالد العسكري kkmar.gov.sa.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

فِيْ القائمة الرئيسية، انقر فوق Student Registration (تسجيل الطالب).

اكتب اسم الطالب ثم أدخل رقم التعريف.

سيُطلب منك إدخال تاريخ ميلادك، ثم ملء المعلومات المطلوبة.

ثم اكتب رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق أيقونة حفظ، ثم أرسل الطلب.

ثم اطبع الطلب.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_الوزارة_من_الوطنية_العربيةتعلن عن تاريخ فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لخريجي الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني على الرَابِطْ التالي

https//t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 13 يوليو 2022

شُروطْ الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة 1444

حددت وزارة الحرس الوطني وجامعة الملك خالد العسكرية عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي شُروطْ الالتحاق بجامعة الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة، وهِيْ

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية من أحد الوالدين السعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الإقامة الدائمة للطالب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة الدائمة للطالب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أن يكون محمود السيرة حسن المظهر.

لا يجوز حبسه أو الحكَمْ عليه فِيْ قضايا تتعلق بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا وخاليًا من الأمراض المزمنة.

يجب أن يتوافق طول ووزن مقدم الطلب مع المعايير الطبية، بشرط ألا يقل ارتفاعهم عن 165 سم.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

يشترط حصول الطالب على شهادة فِيْ نظام اليوم.

يجب ألا يقل المجموع التراكَمْي عن 80٪.

أن يجتاز الطالب مراحَلْ القبول والمقابلات الشخصية.

لإجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يحصل الطالب على أكثر من 60٪ من اختبارات القدرات والتحصيل العامة.

آخر مَوعِد لتقديم الطلبات لكلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة

اعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن انتهاء استقبال طلبات حاملي الشهادات الجامعية، وأعلنت عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 لحاملي شهادة الثانوية العامة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 19 ذي الحجة. 1443 الموافق 18 يوليو 2022، وستبدأ طلبات القبول فِيْ كلية الملك خالد العسكرية الساعة 10 صباحًا وتستمر نافذة التقديم حتى يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022. وتغلق الطلبات فِيْ تمام الساعة 11 صباحًا.