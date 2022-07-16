التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 تعرف علي المَوعِد وشُروطْ التقديم

وأعلن أن وزارة الحرس الوطني السعودي ستفتح بوابة التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية للحملة الثانوية. كلية الملك خالد العسكرية من الكليات المهمة التي تجري دفعة تخرج حفاظا على أمن الدولة والدفاع عنها، وهِيْ من أهم الكليات العسكرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويعود تاريخ تأسيسها فِيْ 12/18/1982 م. على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبدأت تتطور من أجل تطوير القدرات العسكرية للشباب ليكون مؤهلاً لحماية حدود البلاد والمحافظة عليها من أهم شُروطْ التقديم على كلية الملك خالد العسكرية.

تاريخ الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب الالتحاق بكلية الملك خالد لحاملي الثانوية بعد انتهاء المرحَلْة الجامعية، وحددت الوزارة المواعيد التالية

ستبدأ العروض التقديمية يوم الاثنين القادم الموافق 19/12/1443 الساعة 10 صباحاً.

يجب أن ينتهِيْ يوم السبت 24/12/1443 الساعة الحادية عشرة صباحاً.

شُروطْ التقديم على كلية الملك خالد

شُروطْ التقديم لكلية الملك خالد العسكرية والتي يجب أن يستوفِيْها المتقدم هِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذا أحد شُروطْ التقديم للقبول فِيْ الكلية.

إنه أيضًا شرط أساسي للقبول للحصول على دبلوم المدرسة الثانوية.

يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة وخالٍ من أي مرض عقلي أو جسدي، ولا يوجد إعاقة جسدية فِيْ جسمه.

ألا يكون للمتقدم أي عقوبة أو تهرب من الخدمة العسكرية أو حسن السيرة والسلوك أي يتمتع بسمعة طيبة.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_الوزارة_من_الوطنية_العربيةتعلن عن تاريخ فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لخريجي الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني على الرَابِطْ التالي

https//t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 13 يوليو 2022

رَابِطْ التطبيق لجنة القبول والتسجيل kkmar.gov.sa

وأوضحت وزارة الحرس الوطني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أن الطلب سيقدم إلكترونيًا من خلال رَابِطْ التسجيل، لجنة القبول والتسجيل. هنا kkmar.gov.sa.

كَمْا أشارت إلى أنه من الضروري لمقدم الطلب ملء جميع الحقول بشكل صحيح.

من الضروري الالتزام بامتلاك حساب مقدم الطلب فِيْ أبشر حتى يتمكن المتقدم من الدخول من خلال البوابة الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إضافة درجات التحصيل والكفاءات والمهارات الخاصة باللغة الإنجليزية بشكل تلقائي عبر المركز الوطني للقياس.

ما هِيْ رواتب طلاب وخريجي كلية الملك خالد

تعد هذه الجامعة من أفضل الجامعات العسكرية التي يرغب جميع الطلاب فِيْ التقدم إليها حيث تتمتع بالعديد من المزايا. يتساءل المواطنون عن قيمة رواتب الطلاب قبل التخرج، وكذلك مقدار الراتب المقدر بعد التخرج. لمعرفة كل التفاصيل اتبع ما يلي