التسجيل فِيْ منحة البطالة 2022.. “هُـنَا” تفاصيل كيفِيْة الحصول على ملف منحة البطالة عبر موقع minha anem dz

التسجيل للحصول على إعانة بطالة 2022 من خلال موقع minha anem dz. نقوم بة تفاصيلها معك فِيْ هذه المقالة من خلال موقع “علمني”. نناقش أيضًا كيفِيْة التسجيل فِيْ المنصة الجزائرية للمنح الدراسية للبطالة. يأتي ذلك بعد صدور مرسوم رسمي جديد يقضي بفتح سجل للأرامل والأيتام فِيْ الدعم الذي تقدمه الدولة للمحتاجين والشباب العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود. يأتي ذلك بعد ارتفاع تكاليف المعيشة فِيْ مختلف ولايات الجزائر، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت فِيْ اضطرابات فِيْ الاقتصاد العالمي.

التسجيل فِيْ إعانة البطالة minha anem dz

وقبل معرفة تفاصيل كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة إعانة البطالة لعام 2022، تجدر الإشارة إلى أن إعانة البطالة تُدفع شهريًا للمستفِيْدين. وبلغ هذا 13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو لكل مواطن. صرحت بذلك الحكومة الجزائرية التي أوضحت أنه تم صرف هذا المبلغ لكل مستفِيْد اعتبارًا من مارس الماضي. مشيرا إلى أن هذه المكافأة سيتم احتسابها من موازنة 2022.

ملف إعانة بطالة 2022

أشارت الحكومة الجزائرية إلى أن معدل البطالة فِيْ الجزائر يبلغ 15٪. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور فِيْ الجزائر يبلغ عشرين ألف دينار جزائري أي ما يعادل 125 يورو. لهذا السبب تقدم الحكومة إعانة البطالة لعام 2022 لدعم الخريجين الشباب، بالإضافة إلى فتح باب تسجيل المستفِيْدين الجدد لإعالة أسرهم وتغطية احتياجاتهم.

قم بالتسجيل للحصول على إعانة البطالة

وفِيْ السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي برئاسة يوسف شرفه. خلال اليوم الرابع عشر من شهر يونيو 2022. بشأن إعداد مرسوم تنفِيْذي جديد فِيْ ملف إعانة التعطل. الأمر الذي يتطلب استفادة الأرامل والأيتام من الدعم الحكومي الجزائري. الذي جاء بأمر من رئيس الجمهُورية عبد المجيد تبون.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى أن منصة دعم البطالة استقبلت نحو مليون 993 ألفًا 319 طلبًا للتسجيل فِيْ دعم البطالة 2022 منذ فبراير الماضي. مؤكداً الموافقة على مليون 471 ألف طلب تسجيل.

2022 minha anem dz موقع تسجيل منحة البطالة

يتم التسجيل لمنصة إعانة البطالة لعام 2022 إلكترونيًا من خلال موقع minha anem dz الإلكتروني. إنه موقع وكالة التوظيف الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه من الممكن أيضًا حجز مَوعِد للتسجيل فِيْ وكالة التوظيف المحَلْية. من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة منحة البطالة

فِيْ الأسطر التالية، سنراجع معك كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة إعانة البطالة لعام 2022 من خلال موقع minha anem dz الإلكتروني. والذي يتم على النحو التالي

أولا، اذهب إلى الرَابِطْ موقع الوكالة الوطنية للتشغيل minha anem dz

بعد تسجيل الدخول، انقر فوق الزر “تسجيل”. بعد ذلك، قم بتضمين جميع البيانات الشخصية للمستفِيْد والتي تشمل “رقم البطاقة ورقم وثيقة الهُوية الوطنية” التالية.

فِيْ الخطوة التالية، بعد إكَمْال إدخال البيانات، انقر فوق الزر “إرسال”.

بمجرد اكتمال هذه الخطوة، تبدأ عملية الفحص الأولى. يتم من خلالها التحقق من أحقية المستفِيْد من إعانة التعطل. فِيْ حالة رفض الطلب الأولي، تظهر رسالة بالنص التالي

“مرفوض، لا يحق لك الاستفادة من إعانة البطالة” مع توضيح سبب الرفض، وإذا تم قبول جميع الشُروطْ، فسوف ينتقل تلقائيًا إلى المرحَلْة التالية.

فِيْ حالة الموافقة على الطلب، يسمح لك الموقع بإكَمْال إضافة البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم الأول واسم العائلة ورقم الحساب البريدي وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمستفِيْد.

فِيْ الخطوة الأخيرة، تتم طباعة ورقة الالتزام واحترام المَوعِد النهائي المحدد للمستفِيْد.

ما هِيْ شُروطْ التسجيل فِيْ مخصصات البطالة

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل شُروطْ التسجيل فِيْ إعانة البطالة لمن يرغب فِيْ الاستفادة من الدعم. فِيْ ولايات مختلفة من الجزائر. والذي يأتي على النحو التالي

يشترط أن يكون الشخص الذي يرغب فِيْ الحصول على إعانة البطالة من الجنسية الجزائرية.

أيضًا، يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل وعاطلًا عن العمل.

يجب أن يكون المستفِيْد مسجلاً فِيْ وكالة التوظيف الوطنية.

عدم الاستفادة من أي جهة عامة كالاقتراض أو ما فِيْ حكَمْها.

تعطى الأولوية للحالات الأقدم.

كَمْ هُو بدل البطالة

وأوضحت الحكومة الجزائرية أن قيمة إعانة البطالة التي تقدم للشباب العاطلين تصل إلى ثلاثة عشر ألف دينار جزائري للفرد. التي يستحقها المواطن خلال كامل فترة التعطل حتى يتمكن من الحصول على وظيفة أو مهنة توفر له دخلاً شهرياً. كَمْا أشارت الحكومة إلى أن هذا الدعم يتم صرفه من قبل وكالة التأمين الوطني على أساس شهري لضمان الحماية الاجتماعية.