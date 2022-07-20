التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ 1443 وأهدافه

التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ 1443 وأهدافهايعد تدريب المعلمين الصيفِيْ من أهم البرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة، وخلال فترة الإجازة الصيفِيْة سنقدم تفاصيل تسجيل المعلمين على منصة تدريب المعلمين الصيفِيْة.

التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ 1443

يمكن للمدرسين استكَمْال عملية التسجيل لمنصة التعلم الصيفِيْة لعام 1443 هـ إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة التعلم، ثم اتخاذ الخطوات التالية

انقر هنا للوصول منصة التعلم الصيفِيْة متصل.

يحتاج المعلمون إلى إنشاء حساب جديد على الموقع.

إدخال المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع، وهِيْ بيانات أساسية لنظام نور، وهذه البيانات كالتالي

أدخل اسم المستخدم الخاص بك. كلمه السر. أعد إدخال رمز التحقق المرئي.

يحدّث البيانات التي يتم تحديثها على الموقع.

يتم اختيار برنامج التدريب الصيفِيْ من البرامج المعروضة على الشاشة.

انقر على أيقونة البحث.

انقر فوق رمز التسجيل للسماح للمعلمين بالتسجيل فِيْ الدورة التي يرغبون فِيْ تسجيلها.

أخيرًا، تحتاج إلى النقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

طباعة شهادة التدريب الصيفِيْ للمعلمين

تعد طباعة الشهادة الصيفِيْة للتدريس هِيْ الخطوة الأخيرة فِيْ البرنامج وسيتم طلبها بعد إكَمْال ما يقرب من 80٪ من إجمالي وقت البرنامج.

يجب أن يكون المعلمون مسجلين رسميًا، وكذلك اجتياز تقييم البرنامج.

يمكنك القيام بذلك لإصدار شهادة باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية يجب عليك تسجيل الدخول منصة التدريب الصيفِيْ.

بعد ذلك، تحتاج إلى تسجيل جميع المعلومات والبيانات اللازمة للمنصة من خلال نظام نور.

سيشارك المعلمون بعد ذلك فِيْ برنامج تدريبي، حيث سيسجلون ويعملون للفترة المطلوبة.

ثم انظر إلى جميع التفاصيل المعلنة. وشُروطْ الدورة.

ستعرض الشاشة شُروطْ الاستخدام التي يجب عليك قراءتها وقبولها.

انقر فوق مربع التصنيف.

انقر فوق مربع التصنيف. بعد ذلك، يتم العمل على تقييم محتوى الدورة التي يقوم بها المعلم.

ثم يتم العمل على تقييم بيئة التعلم والمدربين.

يرجى التحقق من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها للتأكد من صحة الإملاء.

أخيرًا، انقر فوق حقل الطباعة.

ثم حدد عملية طباعة الشهادة بصيغة PDF.



رَابِطْ التسجيل للدورة الصيفِيْة للمعلمين 1443

مطرود وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، منصة إلكترونية لـتدريب صيفِيْ للمعلمين والمعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أهداف التدريب الصيفِيْ للمعلمين

يهدف برنامج التدريب الصيفِيْ إلى تحقيق العديد من الأهداف منها