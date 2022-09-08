التسجيل فِيْ منصة مدرستي 1444 قبل بدء العام الدراسي الجديد ،قدمت المنصة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم كثير من التسهيلات والمزايا الإيجابية للطلاب وأولياء الأمور ،وذلك بسهولة الحصول على كافة المعلومات الخاصة ببداية الدراسة ومواعيد الإجازات بالإضافة الى التعليم المدمج والذي يجمع بين التعليم الوجاهي ونسبة من التعليم الإلكتروني بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية.

التسجيل على منصة مدرستي 1444

قيل على تلك المنصة أنها من المنصات المهمة فِيْ التعليم فِيْ دولة المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تم الوثوق بها بشكل كامل فِيْ السنوات الأخيرة، خاصة فِيْ وقت انتشار وباء كورونا فِيْ جميع أنحاء مختلفة. من العالم بما فِيْ ذلك دولة السَعُودِيْة، ويمكنك التسجيل على منصة مدرستي فِيْ حالة تقديم طلب جديد، يرجى اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة مدرستي

من هناك، حدد قائمة العودة إلى المدرسة.

يجب عليك تحديد تسجيل طالب جديد.

يجب عليك كتابة رقم الهُوية الوطنية أو رقم الإقامة مع رقم هاتفك.

تحتاج إلى التحقق من جميع البيانات التي أدخلتها سابقًا.

أخيرًا، انقر فوق “تأكيد الحساب”.

كيفِيْة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها ضمنها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أدخل الرَابِطْ الإلكتروني لمنصة مدرستي.

من هناك، انقر فوق حساب Microsoft المخصص لموظفِيْ التعليم.

يجب إدخال البريد الإلكتروني مع كلمة المرور.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

يرجى تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات التي توفرها المنصة.

الخدمات المتاحة على المنصة

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي ومنها:

توجد خدمة تسجيل الحضور مقابل رسوم بشكل افتراضي.

خدمة تنزيل الدورة.

هناك خدمة تسمح لك بإدخال الحصة الافتراضية.

خدمة حَلْ الواجبات المدرسية.

فضلا عن خدمة للتفاعل مع المعلمين.

توجد خدمة للأنشطة التعليمية.

كَمْا قدمت المنصة خدمات الاختيار للطلاب المراد تقييمهم.

هناك أيضًا مراقبة للآباء حتى يكونوا على دراية بمستوى أطفالهم.

يوجد داخل هذه المنصة خدمة تسهل الوصول إلى جدول الدراسة لجميع المستويات.

يوجد تطبيق مخصص للقرآن الكريم على منصة مدرستي.

هناك خدمة مخصصة لبنك الإثراء وتم توفِيْر هذه الخدمة لتوفِيْر كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب.

التسجيل فِيْ منصة مدرستي 1444 قبل بدء العام الدراسي الجديد كذلك توفر المنصة عدد من المكافئات والمنح الخاصة بالطلبة المتفوقين والحافظين للقرآن الكريم بالإضافة الى تقديم عدد من الانشطة التعليمية الإلكترونية والتي تساعد في تعزيز الطلاب.